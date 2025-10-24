पुरूष व्हॉलीबॉल स्पर्धेत सुवर्णपदक
रत्नागिरी : पुरुष व्हॉलीबॉल स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावणारा गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचा संघ.
‘गोगटे’ महाविद्यालय विजयी
पुरुष व्हॉलीबॉलमध्ये सुवर्ण; कोकण विभागीय स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या (स्वायत्त) संघाने विद्यापीठ अंतर्गत कोकण विभाग पुरुष व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे सुवर्णपदक प्राप्त केले. शैक्षणिक वर्षात मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत कोकण विभाग पुरुष व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे सांघिक विजेतेपद पटकावले आहे.
सुवर्णपदक विजेत्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघामध्ये वरुण वारसे, साहिल कुवार, आदित्य साळुंके, अथर्व घडशी, हर्ष मोरे, श्रेयस काजरेकर, साहिल कुरटे, पार्थ पाटील, दुर्गेश सावंत, राज सावंत, प्रतीक भुवड, सर्वेश बारगोडे, तन्मय लाखण आणि पाटील या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. या संघाला महाविद्यालयाचे क्रीडा संचालक डॉ. विनोद शिंदे, क्रीडाशिक्षक प्रा. कल्पेश बोटके, गौरांग कुर्टे, मिनार कुर्टे यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल र. ए. सोसायटीच्या कार्याध्यक्षा शिल्पा पटवर्धन, कार्यवाह सतीश शेवडे, जिमखाना समितीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर केळकर, प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर आणि सर्व उपप्राचार्य, प्राध्यापकांनी अभिनंदन केले.