पाचल सोसायटीने शेतकऱ्यांना दिला बोनस
राजापूर ः शेतकऱ्यांना बोनससह किटली वाटप करताना संस्थेचे चेअरमन राजेंद्र सावंत, किशोर नारकर आणि पदाधिकारी.
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २४ ः दुग्ध उत्पादन हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे. दुग्ध व्यवसायवाढीसाठी शासनाच्या अनेक चांगल्या योजना आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आपला आर्थिक विकास साधावा, असे आवाहन पाचल गट विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीचे संचालक किशोर नारकर यांनी केले.
पाचल गट सहकारी सोसायटी आणि गोकूळ दूध उत्पादक संघाच्यावतीने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ७० हजार रुपये बोनसचे वाटप करत शेतकऱ्यांची दिवाळी प्रकाशमय केली. पाचल येथे झालेल्या कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत, माजी अध्यक्ष राजन लब्दे, धोंडिराम केलते, शांताराम साळवी, सचिव प्रशांत सुतार, दूध संकलन केंद्रप्रमुख गौतम जाधव आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. पाचल गट सहकारी सोसायटी आणि गोकूळ दूध उत्पादक संघाच्यावतीने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीमध्ये सुमारे ७० हजार रुपयांचा बोनस वाटप केले तसेच मोफत दूध किटली आणि मिठाईचेही वाटप करण्यात आले.