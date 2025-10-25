सावंतवाडी पालिका निवडणूक ठाकरे शिवसेना लढविणार

सावंतवाडी पालिका निवडणूक
शिवसेना ठाकरे गट लढविणार
सुभेदार ः सर्व प्रभागांवर उमेदवार देऊ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः सावंतवाडी नगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे शिवसेना पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असून नगराध्यक्षसह सर्व वीसही प्रभागाचे उमेदवार देणार असल्याचे सावंतवाडी ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते आशीष सुभेदार यांनी सांगितले.
सावंतवाडी नगरपालिका निवडणूक ठाकरे शिवसेना लढवणार आहे. नगराध्यक्षासह सर्व वीसही जागा पक्ष लढवणार असून पक्षाकडे नगराध्यक्षपदासाठी सक्षम महिला उमेदवार आहेत. त्यांची चाचपणी सुरू आहे. प्रभागनिहाय वीस उमेदवारही निश्चित झाले आहेत. त्या सर्वांनी निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुकता दर्शवली आहे. ठाकरे शिवसेना सावंतवाडी पालिका निवडणूक लढण्यास सक्षम आहे. पक्षाकडे नगराध्यक्षपदासाठी एकापेक्षा एक उमेदवार इच्छुक असून त्यांनी जिल्हाध्यक्षांकडे तशी मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप नगराध्यक्षपदाचा चेहरा ठरलेला नाही, असे सुभेदार यांनी सांगितले. इच्छुक नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांची यादी तयार असून त्यावर वरिष्ठ अंतिम निर्णय घेणार आहेत. सावंतवाडी नगरपालिका निवडणूक ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष, काँग्रेस या महाआघाडीकडून लढविली जाणार आहे. कोणालाही नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाची उमेदवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. यावर सर्व महाआघाडीचे नेते वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घेतील. पक्ष देईल त्या उमेदवाराच्या पाठीशी राहणार असल्याचे सुभेदार यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.