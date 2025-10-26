विद्यार्थ्यांनी साजरा केला दुर्गोत्सव
राजापूरः पन्हाळा किल्ल्याच्या प्रतिकृतीसमवेत ओणी येथील मुले.
राजापुरातील विद्यार्थ्यांनी
साजरा केला दुर्गोत्सव
राजापूर, ता. २६ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सर केलेले किल्ले बनवत विद्यार्थ्यांनी दिवाळीतील सुट्ट्यांमध्ये आनंद घेतला. मातीच्या आणि अन्य साहीत्याच्या साह्याने विविध कल्पना लढवून हे किल्ले बनवले आहेत. राजापूर तालुक्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी दिवाळीतील दुर्गोत्सव सहभागी झालेले होते.
दिवाळीच्या सुट्टीचा पुरेपूर फायदा घेत विद्यार्थ्यांनी शालेय सहलींच्या माध्यमातून पाहीलेले किल्ले आणि पाठ्यपुस्तकात अभ्यासलेली किल्ल्याच्या प्रतिमा प्रत्यक्षात उतरवल्या आहेत. स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अकरा व तामिळनाडूमधील एक असे एकूण बारा किल्ले जागतिक वारसा स्थळ म्हणून युनेस्कोकडून घोषित झाले आहेत.
या किल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी ‘चला दुर्ग बनवूया’ हा अनोखा उपक्रम शासनाने जाहीर केला आहे. या उपक्रमानेही मुलांच्या किल्ले बनविण्याच्या कौशल्याला बळ मिळाले आहे. किल्याची प्रतिकृती तयार करताना किल्ल्याची मजबूत तटबंदी, तोफखाना, किल्याभोवती असलेली खाडीच्या निळाशार पाण्याची तटबंदी, किल्ल्यातील विहीरी, त्यांची विशेष अशी असलेली वैशिष्ट्ये, किल्ल्याची सुरक्षा करण्यासाठी मावळ्यांनी तयार केलेली स्वतःची व्यवस्था, त्या किल्ल्याचा सभामंडप, दिवाणखाना त्याच्यासमोर शिवरायांचे आणि सरदारांचे आसनस्थान याची बालगोपाळांनी केलेली रचना त्यातून साकारलेले विविध किल्ले डोळ्यांचे पारणे फेडत आहेत.