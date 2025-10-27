साडेचार वर्षांच्या परमने पटकावली ३ सुवर्णपदकं
-rat२६p५.jpg-
P२५O००५१९
हैदराबाद ः पारितोषिक स्वीकारताना छोटा जलतरणपटू परम दिनकर सावंत.
-----
साडेचार वर्षांच्या परमने पटकावली तीन सुवर्णपदके
राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धा ; ‘फ्युचर ऑलिंपियन टायटल’ने सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ ः हैदराबाद येथे झालेल्या राष्ट्रीयस्तरावरील निमंत्रित जलतरण स्पर्धेत रत्नागिरीच्या साडेचार वर्षीय परम दिनकर सावंत याने ३ सुवर्णपदके पटकावली. ५ वर्षांखालील वयोगटात सहभागी होत सुवर्णपदक पटकावणारा परम हा जिल्ह्यातील पहिला जलतरणपटू ठरला आहे. रत्नागिरीतील एस. एम. स्वीमिंग कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षण घेणारा परम जीजीपीएस हायस्कूलचा विद्यार्थी आहे.
हैदराबाद येथील ब्ल्यू व्हेवज स्विम अॅकॅडमीने १८ ते १९ ऑक्टोबरला ‘ब्ल्यू व्हेवज अॅक्वेटिक चॅम्पियनशिप २०२५’ चे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत ५, ७, ९, ११, १३, १५ व २७ वर्षांखालील मुले व मुली अशा वयोगटात सामने खेळवले. या स्पर्धेमध्ये परम सावंत या छोट्या जलतरणपटूने सर्वांचे लक्ष वेधले. परम याने पाच वर्षांखालील गटात २५ मीटर किक बोर्ड, २५ मीटर फ्री स्टाईल आणि ५० मीटर फ्री स्टाईल अशा तिन्ही क्रीडा प्रकारात कडवी झुंज देत सुवर्णपदके पटकावली. या तिहेरी यशासोबतच त्याला पाच वर्षाखालील गटाचा चषक आणि ''फ्युचर ऑलिंपियन हे मानाचे टायटलही बहाल करण्यात आले. आजपर्यंत चार विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या परमने एकूण ७ सुवर्णपदके पटकावली आहेत. त्याच्या यशस्वी वाटचालीचे श्रेय त्याचा मोठा भाऊ रोहन सावंत याला जाते असे परमचे प्रशिक्षक संजय बेडगे व मनीषा बेडगे यांनी सांगितले. तसेच त्याला वडील दिनकर सावंत, आई सोनल सावंत, वडीलबंधू विशाल सावंत, बहीण अंकूर सावंत आणि संपूर्ण सावंत यांचेही मार्गदर्शन लाभले.