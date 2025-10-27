डिंगणी खाडेवाडी, गुरववाडी एस.टी वेळेत सोडा
संगमेश्वर ः येथील एसटी आगारातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना डिंगणी खाडेवाडी, गुरववाडी येथील ग्रामस्थ.
डिंगणी खाडेवाडी एसटी वेळेत सोडा
ग्रामस्थांचे निवेदन ; प्रवाशांसह विद्यार्थ्यांची गैरसोय
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २७ ः डिंगणी-खाडेवाडी, गुरववाडी एसटी वेळेत सोडा अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा ग्रामस्थांनी एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
तालुक्यातील डिंगणी खाडेवाडी, गुरववाडी ही एसटी बस वेळेत सुटत नसल्याने ग्रामस्थांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याचा फटका नियमित प्रवास करणाऱ्यांसह विद्यार्थ्यांनाही बसत आहे. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी डिंगणी आगरवाडी येथे बैठक घेऊन खाडेवाडी, अगरवाडी, करंडेवाडी, काष्टेवाडी, जाधववाडी, क्रांतीनगर (वरची बौद्धवाडी) येथील ग्रामस्थांनी संगमेश्वर आणि देवरूख येथील एसटी आगारातील अधिकाऱ्यांना भेट देण्याचे ठरवले. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना काल निवेदन दिले. ही गाडी वेळेत नाही सुटली तर सर्व गावाला घेऊन आंदोलन करू, असा इशारा दिला. एसटी अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना वामन काष्टे, श्रीपत खाडे, पोलिस पाटील पांडुरंग पेजे, यशवंत करंडे, बुद्धदास कदम, तुकाराम पाकतेकर, सुदर्शन मोहिते, जितेंद्र जोगळे, कृष्णा खाडे यांच्यासह अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते.