‘रवळनाथ’ संस्थेतर्फे दिवाळी बोनस वाटप
वैभववाडी ः भुईबावडा येथील रवळनाथ सहकारी दुग्धव्यवसाय संघामार्फत दिवाळी बोनसचे वाटप करण्यात आले. यावेळी दिवाळी बोनस म्हणून लिटरला ३ रुपये इतका दर देण्यात आला आहे. यावर्षी एकूण २ लाख ३५ हजार रुपये इतक्या बोनसचे वाटप करण्यात आले. यावर्षी अतिरिक्त दूध संकलनामध्ये अरुण मोरे, श्रीकृष्ण विचारे व विश्वनाथ राणे यांनी अनुक्रमे क्रमांक मिळविला आहे. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष अरुण मोरे, उपाध्यक्ष सुरेश मोरे, सचिव रवींद्र बिले, सदस्य शांताराम देसाई, विलास रेडिज, आकोबा मोरे, संतोष विचारे, उज्ज्वला मोरे, बाळा साईल, अनिल देसाई, राजाराम मोरे, जनार्दन मोरे, उदय मोरे, अमिन शाहा, मोहन पांचाळ, रमेश मोरे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
चार रेल्वेगाड्या
धावल्या विलंबाने
कणकवली ः चार रेल्वेगाड्या विलंबाने धावल्याने विकेंडला प्रवाशांची रखडपट्टी झाली. नागपूर-मडगाव स्पेशल २ तास ३० मिनिटे तर कोचिवेली-एलटीटी स्पेशल २ तास उशिराने मार्गस्थ झाली. मडगाव-सीएसएमटी मांडवी एक्स्प्रेस दीड तास उशिराने रवाना झाली. निजामुद्दीन-एरणाकुलम मंगला एक्स्प्रेस १ तास २० मिनिटांनी विलंबाने पोहोचली. हा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व रेल्वेगाड्या निर्धारित वेळेत मार्गस्थ झाल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
स्वागत फलकाचे
वेंगुर्लेत अनावरण
वेंगुर्ले ः लिनेस क्लब ऑफ वेंगुर्लेच्यावतीने उभादांडा-वेंगुर्ले हद्दीवर प्रवाशांच्या स्वागताचा फलक लावण्यात आला. लिनेस क्लबच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट छाया ठक्कर यांच्या हस्ते फलकाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी फलक अनावरणप्रसंगी पास्ट मल्टिपल प्रेसिडेंट नलिनी पारेख, रिजनल को-ऑर्डिनेटर उर्मिला सावंत, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पद्मजा वाड, वेंगुर्ले लिनेस क्लबच्या अध्यक्ष पल्लवी कामत, प्राची मणचेकर, नीला यरनाळकर, हेमा गावसकर, अर्चना देसाई, मृण्मयी केरकर व राधिका सपकाळ आदी उपस्थित होत्या.
