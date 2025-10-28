पाच पन्नास नव्हे; सर्वजण केसरकरांसोबत
कृष्णा लाखे ः काहींकडून फूट पाडण्याचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः ‘‘आमदार दीपक केसरकर यांच्यासमवेत पाच-पन्नास नव्हे, तर संपूर्ण लाखे वस्ती असून ६२ कुटुंबे त्यांच्या पाठीशी आहेत. त्यांनी दिलेली घरं आमच्यासाठी देण आहे. तेव्हा, शेवटपर्यंत त्यांच्यासमवेत राहणार आहोत,’’ अशी माहिती लाखे समाजाचे नेते तथा रासाई युवा कला, क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णा लाखे यांनी दिली. काहीजण समाजात राजकारण आणून फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, एकसंध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिमखाना येथील लाखे समाजाच्या एका गटाने आपण भाजपसमवेतच असल्याचे काल (ता. २७) पत्रकार परिषदेत सांगितल्यानंतर लगेचच लाखे वस्तीतील रहिवाशांनी एकत्र येत आपली भूमिका मांडली आहे. श्री. लाखे म्हणाले, ‘‘आम्ही भाजपसमवेत नसून आमदार केसरकर यांच्यासमवेतच आहोत. आमच्यातील काहींना फसवून त्यांनी प्रवेश कार्यक्रम घेतला होता. ते लोक भाजपमध्ये नसून केसरकर यांच्यासमवेतच आहेत. याआधी असं राजकारण लाखे वस्तीत नव्हतं. मात्र, एका व्यक्तीने आमच्या समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढू. आमचा समाज केसरकर यांच्यासमवेत असून उर्वरित जागेत घर बांधून देण्यासाठी श्री. केसरकर प्रयत्न करत आहेत. आम्हाला २५ घरे मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. ते आम्हाला निश्चितच घर मिळवून देणार, हे खात्रीशीरपणे सांगतो.’’
यावेळी रासाई युवा कला-क्रीडा मंडळाचे सचिव नीतेश पाटील, विकी लाखे, सागर लाखे, अंकुश लाखे, संदीप लाखे, संजय खोरागडे, आरती खोरागडे, वैशाली पाटील, मीना पाटील, सावित्री पाटील आदी उपस्थित होते.
