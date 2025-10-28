आजगावात वर्गमित्रांची २६ वर्षांनी ''स्नेहभेट''
आजगाव ः विद्या विहार इंग्लिश स्कूलच्या माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहभेट मेळावा उत्साहात झाला.
आठवणींना उजाळा ः विद्या विहार स्कूलमध्ये स्नेहमेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २८ ः आजगाव येथील विद्या विहार इंग्लिश स्कूलच्या १९९९ च्या माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहभेट मेळावा आजगाव हायस्कूलमध्ये उत्साहात झाला. सुमारे २६ वर्षांनी एकत्र येत आपल्या शाळेतील आठवणी जाग्या करत हा स्नेहमेळावा पार पडला.
कित्येक वर्षे माजी विद्यार्थी कामानिमित्त परगावी होते; मात्र आपल्या मैत्रीचे अतूट नाते जपण्यासाठी व आपल्या शाळेविषयी आदर भावना जतन करण्यासाठी या स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमास भरघोस असा प्रतिसाद दिला.
स्नेहमेळाव्याचा प्रारंभ दीपप्रज्वन करून करण्यात आला. प्रथम उपस्थितांचा परिचय करण्यात आला. उपस्थित माजी विद्यार्थ्यांचे गुलाब पुष्प व सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत करण्यात आले. उपस्थित प्रत्येक माजी विद्यार्थ्याने शाळा, शिक्षकांविषयी आपल्या आठवणी जाग्या करत मनोगते व्यक्त केली. बऱ्याच वर्षांनी एकत्र आल्याने प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसत होते. कार्यक्रमात आपल्या गुरुंविषयी आठवण करत तसेच मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सादर करण्यात आले.
स्नेहमेळाव्यानिमित्त माजी विद्यार्थ्यांकडून आपली आठवण म्हणून शाळेच्या परिसरात वृक्षारोपण तसेच शाळेसाठी पाण्याची टाकी भेट म्हणून देण्यात आली. सूत्रसंचालन युसुफ आवटी यांनी केले.