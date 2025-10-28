समाज कर्मयोगी पुरस्कार मानसी परब यांना प्रदान
समाज कर्मयोगी पुरस्कार
मानसी परब यांना प्रदान
कुडाळ, ता. २८ ः जिल्ह्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात सातत्याने कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या तथा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वेल्फेअर असोसिएशन जिल्हा सिंधुदुर्गच्या महिला जिल्हाध्यक्षा सौ. मानसी परब यांना कोल्हापूर येथे ‘राष्ट्रीय समाज कर्मयोगी’ पुरस्कार देऊन अभिनेते, निर्माते व दिग्दर्शक संजय मोहिते यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.
कोल्हापूर येथील राजर्षी शाहू महाराज नाट्यगृहात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्ताने आयोजित ''मराठी पाऊल पडते पुढे'' - गौरवगाथा सन्मान सोहळा, कोल्हापूर-२०२५'' अंतर्गत हा पुरस्कार परब यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी श्री. मोहिते, ''विसावा'' आश्रम पुणेच्या संस्थापिका सौ. स्वाती तरडे, बलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष यशववंत शेळके, गोव्याचे सुप्रसिद्ध रंगकर्मी भालचंद्र उसगावकर, इचलकरंजी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. रजनी शिंदे यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
सोनुर्ली ः येथे झालेल्या स्पर्धेत कुडाळ मज्जिद मोहल्ला फातिमाबी सेमी इंग्रजी शाळेचे यशस्वी विद्यार्थी.
फातिमाबी सेमी इंग्रजीचे
सोनुर्लीतील स्पर्धेत यश
कुडाळ, ता. २८ ः माऊली माध्यमिक विद्यालय, सोनुर्ली (ता. सावंतवाडी) येथे नॅशनल प्रोग्राम अंतर्गत घेण्यात आलेल्या सायन्स, मॅथ्स् मॉडेल कॉम्पिटिशन टेक्निकल आणि इंजिनिअरिंग स्पर्धेत फातिमाबी सेमी इंग्रजी शाळा मज्जिद मोहल्ला कुडाळ यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला.
लहान गटाने मुंबई येथे झालेल्या विभागीय स्पर्धेमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले. मोठ्या गटात मिस्बाह अब्दुलसत्तार सालोडगी, अमान नसीबाब मल्ली, सुलेमान मेहबूब शेख लहान गटात अफसाना महेबुब दर्जी, मिस्बाह अब्दुल रजाक मल्ली, नसीमा महमदअली जकाती यांनी सहभाग घेतला. लहान गटाने मुंबई येथे झालेल्या विभागीय स्पर्धेमध्ये मुंबई येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले. यामध्ये गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यातील स्पर्धक सहभागी झाले होते. त्यांना शिक्षक अब्दुल हमीद शेख, रहमतबी शेख, अनिसा शेख, आफरिन शेख यांचे मार्गदर्शन लाभले.
