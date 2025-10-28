चिपळूण ः नगराध्यक्षपदावरुन चिपळूणात कॉंग्रेसमध्ये धुसफूस

ratchl२८२.jpg-
चिपळूणः आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना जिल्हाध्यक्षा घाग.
नगराध्यक्ष पदावरून काँग्रेसमध्ये धुसफूस
चिपळुणात आढावा बैठकीत दोन गट; नगराध्यक्ष पदासाठी ३ तर नगरसेवकांसाठी ३३ अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूणमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या आढावा बैठकीत ३ जणांनी नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छा व्यक्त केली असून, नगरसेवकपदासाठी ३३ जणांचे अर्ज श्रेष्ठींकडे आले आहेत. नगराध्यक्ष पदावरून या बैठकीत दोन मतप्रवाह निर्माण झाले असून, पदाधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. त्यामुळे निवडणूकीपुर्वीच पक्षांतर्गत धुसफूस सुरू झाल्याने जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग यांच्यापुढे पेच निर्माण झाला आहे.
आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष उत्तर विभागातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक शहरातील धवल प्लाझाच्या सभागृहात झाली. या वेळी राज्य काँग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष रामचंद्र दळवी, सरचिटणीस शशांक बावचकर, श्रद्धा ठाकूर, जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग, दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष नुरूद्दीन सय्यद, माजी नगरसेवक सुरेश राऊत, अॅड. जीवन रेळेकर, माजी तालुकाध्यक्ष भरत लब्धे यांच्यासह सर्व तालुकाध्यक्ष, युवक जिल्हाध्यक्ष, विद्यार्थी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, महिला तालुकाध्यक्षा, विविध सेलचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीच्या सुरवातीलाच नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांवरून चर्चा झाली. या वेळी तालुकाध्यक्ष लियाकत शाह आणि अॅड. जीवन रेळेकर यांच्या समर्थकांमध्ये चढाओढ सुरू होती. दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी कोण किती योगदान देतो, इथपर्यंत हा विषय ताणला. हा विषय अधिक ताणला जाऊ नये यासाठी उपस्थित निरीक्षकांनी पक्षस्तरावर निर्णय घेऊन नगराध्यक्ष पदासाठीचा उमेदवार अधिकृतपणे घोषित केला जाईल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर नगरसेवकपदाच्या २८ जागांसाठी ३३ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. काही प्रभागांमध्ये दोन ते तीन उमेदवारांनी अर्ज केल्यामुळे अंतर्गत धुसफूस सुरू झाली होती.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने महाविकास आघाडीचा धर्म पाळला. त्या वेळी काँग्रेसने उद्धव सेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला साथ दिली. आता नगरपालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसला साथ देणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीकडून नगराध्यक्षपद सन्मानपूर्वक न मिळाल्यास स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी दर्शवली.
दरम्यान, उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी आगामी निवडणुका प्रभावीपणे लढवण्यासाठी आवश्यक रणनीती, कार्यपद्धती व जनसंपर्क मोहीम यावर चर्चा केली. काँग्रेसपक्षाची विचारधारा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या.
कोट
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी आतापासूनच काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचून त्यांचे प्रश्न समजावून घेऊन सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- सोनललक्ष्मी घाग, जिल्हाध्यक्षा, उत्तर रत्नागिरी काँग्रेस
