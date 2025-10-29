बांदा विठ्ठल मंदिर परिसर काकड आरतीने भक्तिमय
बांदा विठ्ठल मंदिर परिसर
काकड आरतीने भक्तिमय
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २९ ः येथील श्री विठ्ठल मंदिरात दिवाळी पाडव्यापासून काकड आरतीला प्रारंभ झाला असून दररोज पहाटे श्री विठ्ठल मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी असते. हा सोहळा त्रिपुरारी पौर्णिमेपर्यंत सुरू राहणार आहे.
पहाटे पाचला भूपाळी म्हणून काकड आरतीला प्रारंभ होतो. त्यानंतर तुपात भिजवलेल्या काकड्याच्या तेजस्वी ज्योतीने श्री विठ्ठल-रखुमाईला ओवाळले जाते. यावेळी भजनकर्मी व भाविक पारंपरिक काकडा गीते म्हणतात. त्यानंतर पंचामृत अभिषेक होतो. यावेळी भजन सुरू असते. महाआरती झाल्यानंतर सर्वांना तीर्थप्रसाद दिला जातो. हा सोहळा बुधवारपर्यंत (ता. ५) चालणार असून त्यादरम्यान रविवारी (ता. २) भागवत कार्तिकी एकादशीला श्री विठ्ठल मंदिराचा प्रतिवार्षिक जत्रोत्सव होणार आहे. दररोज पहाटे पाचला मंगलमय वातावरणात होणाऱ्या या काकड आरती सोहळ्याला भजनकर्मी, भाविक, युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मुले असे सर्व स्तरातील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात.
