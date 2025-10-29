कलेतून आत्मविश्वास, वाचनातून व्यक्तिमत्व
कलेतून आत्मविश्वास, वाचनातून व्यक्तिमत्व
प्रा. एन. डी. कार्वेकर ः मळगाव वाचनालयात वाचक शिबिरास प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २९ ः कलेतून व्यक्तिमत्व विकास होतो. पुस्तकांशी नाते जोडा, वाचन करा आणि आनंदी राहा, असे प्रतिपादन
पानवळ येथील गोगटे जोगळेकर कॉलेजचे प्रा. एन. डी. कार्वेकर यांनी मळगाव येथील (कै.) प्रा. उदय रमाकांत खानोलकर वाचनालयात आयोजित तीन दिवसीय कुमार वाचक शिबिरात मार्गदर्शन करताना केले.
मळगाव येथील खानोलकर वाचन मंदिरातर्फे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या तीन दिवसीय कुमार वाचक शिबिराचा उत्साहात समारोप झाला. शिबिराला विद्यार्थ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शिबिराचे उद्घाटन मळगावच्या सुकन्या, व्ही. पी. कॉलेज ऑफ फार्मसी, माडखोलच्या सहाय्यक प्राध्यापक सिद्धी खानोलकर तसेच ग्रंथालयाचे अध्यक्ष महेश खानोलकर यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी शारदेच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले.
पहिल्या दिवशी सिद्धी खानोलकर यांनी, वाचनामुळे माझा आत्मविश्वास वाढून निर्णय घेण्याची क्षमता वाढून व्यक्तिमत्व विकास झाला, असे सांगून बालवाचक शिबिराचे महत्त्व विशद केले. वाचनामुळे माझ्या जीवनाला कलाटणी मिळाली, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रा. विजयकुमार फातर्पेकर, पद्मा फातर्पेकर, रवींद्रनाथ कांबळी यांचे सहकार्य लाभले. पहिल्याच दिवशी सावंतवाडी येथील प्रसिद्ध रंगकर्मी सचिन धोपेश्वरकर यांनी आपले बोलणे, आपले विचार स्वच्छ, स्पष्ट, शुद्ध शब्दांत कसे मांडावेत, यावर मार्गदर्शन केले.
शिबिराच्या दुसऱ्या दिवशी प्रा. कार्वेकर यांची प्रमुख उपस्थित होती. त्यांनी नाट्य व व्यक्तिमत्व विकास याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच विद्यार्थ्यांमधून चार गट पाडून प्रत्येकी एक नाट्य विषय देऊन सांघिक नाट्यकृती कशी सादर केली जाते, याविषयी मार्गदर्शन केले. तीन मिनिटांची लेखी प्रश्नमंजुषा घेऊन शिबिरात रंगत आणली. तिसऱ्या दिवशी मळगावचे सुपुत्र इतिहासप्रेमी ज्ञानेश्वर राणे यांनी मुलांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी इतिहास विषयावरील दुर्मीळ ग्रंथ, हस्तलिखिते, शिवकालीन शस्त्रे व नाणी यांचे दुर्गमावळा प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने प्रदर्शन मांडले होते. शिवकालीन शस्त्रांची ओळख करून देऊन मुलांकडून शस्त्रांचे प्रात्यक्षिक करून घेतले. इतिहास म्हणजे काय, हे सांगून प्रत्येकाने शिवचरित्राचे वाचन करावे, असे आवाहन केले. तीन दिवसीय शिबिरात मुलांनी आवडीची पुस्तके निवडून एक तास वाचन केले. त्यांना प्रमुख मार्गदर्शकांनी मार्गदर्शन केले.
तू बुद्धी दे, तू तेज दे!
शिबिराची सुरुवात तिन्ही दिवशी मधुरा खानोलकर हिने ‘तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना-विश्वास दे’, या प्रार्थनेने केली. नितीन वराडकर यांनी पसायदान सादर केले. शिबिरात २५ मुलांनी सहभाग घेतला. शिबिरार्थी मुलांना अल्पोपहार देण्यात आला. शिबिर यशस्वी होण्यासाठी वाचन मंदिराच्या कार्याध्यक्षा स्नेहा खानोलकर, संचालक रितेश राऊळ यांनी विशेष मेहनत घेतली.
