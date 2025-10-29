नऊ नोव्हेंबरपर्यंत मनाई आदेश
नऊ नोव्हेंबरपर्यंत
मनाई आदेश
रत्नागिरी ः जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी ९ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येतात. राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन केली जातात. अशा वेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. सध्या ओबीसी व मराठा आरक्षणावर दोन समाजांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यावरून आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. दीपावली सणाच्या पार्श्वभूमीवर शुल्लक कारणांवरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी नगर परिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत निवडणुका होणार असून, त्या अनुषंगाने गावपातळीवर पक्षवाढीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्यावरून गटागटात वादविवाद निर्माण होऊ शकतो. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहे.
तांत्रिक विद्यालयातील
साहित्याची विक्री
रत्नागिरी ः शासकीय तांत्रिक विद्यालयाच्या कार्यालयातील विविध प्रकारच्या निर्लेखित जड साहित्याची दरपत्रक पद्धतीने विक्री करावयाची आहे. इच्छुक खरेदीदारांनी आपले दरपत्रक १४ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत सीलबंद लिफाफ्यात पाठवावीत, असे आवाहन शासकीय तांत्रिक विद्यालय तथा कनिष्ठ विद्यालय राजिवडाचे मुख्याध्यापक यांनी केले आहे. निविदेच्या बंद लिफाफ्यावर स्वच्छ अक्षरात लॉट घेणाऱ्याचे नाव व संपूर्ण पत्ता नमूद करावा. निविदा १५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ११ वा. उघडण्यात येणार आहे. विक्री करावयाचे निर्लेखित जडसंग्रह साहित्य या कार्यालयात सुट्टीचे दिवस वगळून ६ नोव्हेंबरपासून कार्यालयीन वेळेत १०.३० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पाहता येईल.
साईराज आंब्रे
राज्य व्हॉलीबॉल निवड
चाचणीसाठी आंब्रे पात्र
देवरूख ः देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालयातील साईराज आंब्रे हा १९ वर्षांखाली गटात राज्य शालेय व्हॉलीबॉल निवड चाचणीसाठी पात्र ठरला आहे. सांगली वाळवा येथील अण्णासाहेब डांगे क्रीडासंकुलात ही चाचणी होईल. कोल्हापूर येथे झालेल्या विभागीय शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत त्याने केलेल्या उत्कृष्ट खेळामुळे त्याची राज्य स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. साईराज १२वीत शिक्षण घेत आहे. त्याला व्हॉलीबॉलसह मैदानी खेळाचीही विशेष आवड आहे. त्याने उंच उडीत जिल्हास्तरीय शालेय मैदानी स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त करून विभागीय मैदानी स्पर्धेसाठी पात्रता सिद्ध केली आहे.
