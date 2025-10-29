बँक ऑफ इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली शपथ
०११८३
रत्नागिरी ः येथील बँक ऑफ इंडियाच्या विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी शपथ घेतली.
बँक ऑफ इंडियाच्या
कर्मचाऱ्यांनी घेतली शपथ
जागरूकता सप्ताह; मानवी साखळीही
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः दक्षता जागरूकता सप्ताहाचा एक भाग म्हणून बँक ऑफ इंडियाच्या रत्नागिरी विभागीय कार्यालय आणि सर्व शाखांमधील कर्मचाऱ्यांनी शपथ घेतली. भारतातील विविध संस्थांमध्ये दरवर्षी दक्षता जागरूकता सप्ताह साजरा केला जातो.
यामध्ये अनैतिक प्रथांचा प्रतिकार करण्यास कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाते तसेच मानवी साखळी आणि प्रतिज्ञा कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. दक्षता जागरूकता सप्ताहाचा एक भाग म्हणून बँक ऑफ इंडिया रत्नागिरी विभागीय कार्यालयातील सर्व कर्मचारी सदस्यांनी तसेच रत्नागिरी विभागातील त्यांच्या शाखांमधील कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी शपथ घेतली. ही शपथ केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देण्यात आली. ‘दक्षता आमची सामायिक जबाबदारी’ या थीमवर आधारीत आहे. हा शपथ समारंभ देशभरात सुरू आहे. ज्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांमध्ये नैतिक आचरण, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हा आहे. या द्वारे कर्मचाऱ्यांना प्रामाणिकपणा टिकवून ठेवण्यास, भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि सुशासन पद्धतींना पाठिंबा देण्याविषयी मार्गदर्शन केले गेले. २८ रोजी कर्मचाऱ्यांनी मानवी साखळी तयार केली. याद्वारे एकता, अखंडता आणि पारदर्शकतेचा संदेश दिला गेला. या प्रसंगी कार्यक्रमाच्या सुरवातीला विभागीय व्यवस्थापक नरेंद्र देवरे आणि उपविभागीय व्यवस्थापक अंजनीकुमार सिंग आझाद यांनी फुगे सोडले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.