कणकवलीत शनिवारी नाभिक बांधवांची सभा

मालवण ः सिंधुदुर्गातील नाभिक कर्मचारी बांधवांची सहविचार सभा शनिवारी (ता. १) दुपारी ३ वाजता भालचंद्र बाबा मठ, कणकवली येथे आयोजित केली आहे. नाभिक बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सिंधुदुर्गातील सर्वच बांधव एकत्र आले तर आपली जिल्हा संघटना अजून मजबूत होईल, या उद्देशाने सहविचार सभेचे नियोजन केले आहे. या सभेला सिंधुदुर्गातील फक्त नाभिक कर्मचारी बांधवांनी उपस्थित राहावे. सलून व्यावसायिक बांधव आपल्याबरोबर प्रत्येक वेळी उपस्थित असतात. त्यामुळे त्यांनी येण्याचे त्रास घेऊ नयेत. बांधवांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन अध्यक्ष भाऊ चव्हाण यांनी केले आहे.
वेंगुर्ले ः वेंगुर्ले शहर शिवसेनेचा कार्यकर्ता मेळावा उद्या (ता. ३०) येथील स्वामिनी मंगल कार्यालयात सायंकाळी ६.३० ते ८ या वेळेत आयोजित केला आहे. या मेळाव्याला माजी शालेय शिक्षणमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर हे उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा शहर कार्यकर्त्यांचा मेळावा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या मेळाव्याला शहरातील शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन शहरप्रमुख उमेश येरम यांनी केले आहे.
म्हापण ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान तसेच महिलास्नेही ग्रामपंचायत अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत परुळेबाजार, युवक कला, क्रीडा मंडळ परुळे, महालक्ष्मी ज्ञानवर्धिनी वाचनालय परुळेबाजार आणि युनिक ब्लड मोटिव्हेटर्स फाउंडेशन व सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी १० वाजता ग्रामपंचायत सभागृह, परुळेबाजार येथे रक्तदान शिबिर तसेच गावातील महिलांसाठी हिमोग्लोबीन तपासणी शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिरात सर्व रक्तदाते व गावातील महिलांनी सहभागी होण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतीने केले आहे.
सावंतवाडी ः बाजारपेठेतील पानस्टॉलवर अवैधरित्या गुटखा विक्रीसाठी बाळगल्याप्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. ३०) पानस्टॉल चालक अहमद हुसेन इसाब मुल्ला (वय ५२, रा. वैश्यवाडा-शहरातील सावंतवाडी) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत दोन हजार रुपये किंमतीचा अवैध गुटखा जप्त करण्यात आला. पोलिस हवालदार अमिता दळवी, अनिल धुरी व दीपक शिंदे या पथकाने छापा टाकून कारवाई केली.
