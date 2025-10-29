कुडाळच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी
कुडाळच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी
आमदार नीलेश राणे; विविध विकासकामांना प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २९ ः शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी आला आहे. लवकरच शहरातील अभिमन्यू हॉटेल ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंतचा रस्ता काँक्रिटीकरणाचा मानस आहे, असे प्रतिपादन आमदार नीलेश राणे यांनी शहरातील गणेश घाट शुशोभीकरण कामाच्या प्रारंभप्रसंगी केले. नगराध्यक्षांसह आमचे सर्व नगरसेवक चांगली कामे करत आहेत, असे कौतुकही त्यांनी केले.
येथील नगरपंचायतीच्या मुख्य गणेश घाट सुशोभीकरण कामाचा प्रारंभ आज आमदार राणे यांच्या हस्ते झाला. आमदार राणे म्हणाले, ‘‘मला मिळालेली पाच वर्षे ही विकासासाठी आहेत. माझ्यावर विश्वास ठेवून लोकांनी निवडून दिले आहे. त्यामुळे विकास करण्याची प्राथमिक जबाबदारी माझी आहे. विविध विकासकामांना जो निधी येत आहे तो शहराच्या विकासाला भर देऊन सौंदर्यात वाढ करणारा आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ नगर विकास खाते आहे. त्यामुळे निधीला कुठेही कमी पडणार नाही. नगरसेवकांनी मतभेद किंवा श्रेयवाद करण्यापेक्षा जो नेता येईल त्या नेत्याजवळ आपल्या कामाची यादी घेऊन जाऊन शहराच्या विकासाची जबाबदारी खांद्यावर घेतली पाहिजे. शहरात भविष्यात मच्छी मार्केट, नगरपंचायतीची इमारत, नळ पाणी योजना, घनकचरा व्यवस्थापन आदी प्रकल्प होणार आहेत. अभिमन्यू हॉटेल ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे.’’ उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हा सरचिटणीस दादा साईल, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, महिला जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, अरविंद करलकर, तालुकाप्रमुख विनायक राणे आदी उपस्थित होते. कर निरीक्षक राजू पठाण यांनी प्रास्ताविक केले. बादल चौधरी यांनी सूत्रसंचालन केले.
‘एमआयडीसी’मध्ये अत्याधुनिक मैदान
कुडाळ एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये भव्य मैदान (स्टेडिअम) आणि त्याच्या आजूबाजूला इनडोअर मैदान उभारले जाणार आहे. यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यासाठी लागणारा निधी त्यांनी उपलब्ध करून देण्याचे कबूल केले आहे.
