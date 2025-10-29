लव जिहादविरोधी कायद्यासाठी पालकमंत्री सामंत यांना निवेदन
रत्नागिरी : पालकमंत्री उदय सामंत यांना निवेदन देताना हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते.
लव जिहादविरोधी कायद्यासाठी
पालकमंत्री सामंत यांना निवेदन
रत्नागिरी, ता. २९ : लव जिहादविरोधी कायदा या हिवाळी अधिवेशनात व्हावा यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे हिंदू जनजागृती समितीने निवेदन दिले. सामंत रत्नागिरी दौऱ्यावर आले असता त्यांना हे निवेदन देण्यात आले असून हा कायदा लवकरच आणू, अशी ग्वाही सामंत यांनी समितीला दिली आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांना निवेदन देताना हिंदू जनजागृती समितीचे गोविंद भारद्वाज, दुर्गा वाहिनीच्या स्वाती जोशी, सनातन संस्थेच्या माधुरी दीक्षित, शुभांगी मुळ्ये, कल्याणी धनावडे, दीपिका सुर्वे, मुक्ता भारद्वाज, देवेंद्र झापडेकर, अमितराज खटावकर, शशिकांत जाधव, तन्मय जाधव, स्वयं नायर, गणेश घडशी, अनंत मालप, अशोक पाटील, संतोष धनावडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंत्री सामंत यांनी हा कायदा लवकरच आणू, असे सांगितले. हा कायदा होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्वरित निवेदन शिफारस पत्रासह पाठवतो, असे आश्वस्त केले.
