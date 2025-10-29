भाजप युवामोर्चा चिपळूण शहराध्यक्षपदी शुभम पिसे
चिपळूण : शुभम पिसे यांचे अभिनंदन करताना खासदार नारायण राणे.
भाजप युवा मोर्चा चिपळूण
शहराध्यक्षपदी शुभम पिसे
चिपळूण, ता. २९ : शहरातील भाजपचे युवा कार्यकर्ते शुभम पिसे यांची भाजप युवा मोर्चा चिपळूण शहराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत पिसे यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली. वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्त्यांच्या सोबतीने शहरात युवा संघटन मजबूत करण्याची ग्वाही पिसे यांनी दिली.
शुभम पिसे हे आमदार नीलेश राणे यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. पिसे यांचे राणे कुटुंबीयांशी जवळचे सबंध आहेत. विशेष म्हणजे शुभम पिसे यांना सामाजिक, राजकीय क्षेत्रांची आवड आहे. यातून त्यांचा मोठा मित्र परिवारदेखील आहे. खासदार राणे मंगळवारी व बुधवारी चिपळूण दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी जनता दरबारासह पक्षप्रवेश घेतला. वाशिष्ठी डेअरी प्रकल्प व चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेला सदिच्छा भेटी दिल्या. यानंतर भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. पक्षप्रवेश कार्यक्रमादरम्यान भाजप युवा कार्यकर्ते पिसे यांच्यावर भाजप युवा मोर्चा चिपळूण शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. यावेळी माजी आमदार डॉ. विनय नातू, नेते प्रशांत यादव, जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे, तालुकाध्यक्ष विनोद भुरण आदी उपस्थित होते.
