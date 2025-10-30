स्पर्धेची प्राथमिक फेरी रत्नागिरीत
आंतरमहाविद्यालयीन सुगम संगीत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : महाविद्यालयीन युवा गायकांसाठी आयोजित दादर-माटुंगा सांस्कृतिक केंद्राची आंतरमहाविद्यालयीन सुगम संगीत स्पर्धेची रत्नागिरी केंद्राची प्राथमिक फेरी २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. येथील खल्वायन संस्थेच्या सहकार्याने जोशी पाळंद येथील ल. वि. केळकर विद्यार्थी वसतिगृहाच्या भगवान परशुराम सभागृहात सकाळी १० वाजता होणार आहे.
ही स्पर्धा कनिष्ठ व ज्येष्ठ महाविद्यालये, डिप्लोमा-डिग्री अभियांत्रिकी महाविद्यालये, बीएड्, डीएड्, बीसीए, अॅग्रीकल्चर, विधी सेवा आदी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी खुली आहे. यामध्ये मराठी किंवा हिंदी भाषेतील गीत, गझल, भावगीत, भक्तिगीत किंवा अभंग सादर करता येईल. चित्रपट गीत व नाट्यसंगीत यामध्ये सादर करता येणार नाही. सादरीकरणासाठी ५ मिनिटाचा अवधी राहील. हार्मोनियम, तबला आणि तानपुराइतकीच वाद्ये साथसंगतीसाठी वापरता येतील. वाद्ये व साथीदार संस्थेतर्फे उपलब्ध होतील. स्पर्धक स्वत:चे साथीदार आणू शकतात. हार्मोनिअम आणि तबलासाथीशिवाय स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही. गीतांच्या लिखित शब्दांची प्रत किंवा भ्रमणध्वनी समोर ठेवून गाता येणार नाही. या स्पर्धेतील निवडलेल्या स्पर्धकांची अंतिम फेरी दादर (मुंबई) येथील दादर-माटुंगा सांस्कृतिक केंद्रात २५ डिसेंबरला सकाळी साडेनऊ वाजता होईल. प्राथमिक फेरीतील नावनोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी श्रीनिवास जोशी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.