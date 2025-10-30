मालवण समुद्रकिनारी शार्कचा कुजका सांगाडा
swt3012.jpg
01371
येथील किनारी खडकाळ भागात अडकलेला शार्क माशाचा कुजका सांगाडा.
मालवण समुद्रकिनारी
शार्कचा कुजका सांगाडा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३० : येथील किल्ले सिंधुदुर्ग नजीकच्या खडकाळ भागात आज सकाळी भला मोठा शार्क माशाचा कुजलेल्या अवस्थेतील सांगाडा अडकला असल्याचे दिसून आले. समुद्र खवळलेला असल्याने संबंधित यंत्रणेला तेथपर्यंत पोहोचणे कठीण बनले आहे. समुद्रातील वादळसदृश परिस्थितीमुळे गेले काही दिवस किनारपट्टी भागात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. बुधवारी (ता. २९) रात्री मुसळधार पाऊस कोसळला.
समुद्राला आलेल्या उधाणात मध्यरात्री किल्ले सिंधुदुर्ग लगतच्या खडकाळ भागात एक भला मोठा कुजलेल्या अवस्थेतील शार्क माशाचा सांगाडा अडकला. आज सकाळी किल्ल्यातील स्थानिक रहिवासी व किल्ले सिंधुदुर्ग प्रवासी होडी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश सावंत यांना हा माशाचा सांगाडा दिसून आला. सुमारे १५ ते १७ फूट लांबीचा हा मासा असून तो पूर्णतः कुजला आहे. माशाच्या तोंडाचा भाग अस्तित्वात नाही, तर अन्य भागाचा सांगाडा व मांस असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या समुद्र खवळलेला आहे. त्यामुळे या माशाची विल्हेवाट लावण्यास संबंधित यंत्रणा तेथपर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. समुद्राला पुन्हा उधाण आल्यास हा सांगाडा पुन्हा समुद्रात वाहून जाण्याची शक्यताही सावंत यांनी वर्तविली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.