ःपोस्टाद्वारे १३ देशात पोचला आप्तांना फराळ

विशेष सुविधा; १ लाख २२ हजारांचे उत्पन्न
रत्नागिरी, ता. ३१ ः देशातील अनेक मुले तसेच नागरिक शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी परदेशात आहेत त्यांना दिवाळीतून आपल्या घरचा फराळ मिळावा यासाठी यावर्षीही पोस्टखात्याने परदेशात फराळ पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. या योजनेतून येथील पोस्ट कार्यालयाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील फराळ १३ देशांमध्ये पोहोचवला. या शुल्कातून १ लाख २२ हजार १३६ रुपयांचे उत्पन्न पोस्टखात्याला मिळाले आहे.
परदेशात नोकरी किंवा शिक्षणासाठी असलेल्या नागरिकांना आपल्या घरच्या फराळाची ओढ असते. त्यामुळे येथील नागरिक परदेशात फराळ पाठवत असतात. परदेशास्थित असलेल्या आपल्या नातेवाइकांना घराचा फराळ पोहोचवण्याच्यादृष्टीने यंदाही पोस्टखात्याने तत्परता दाखवली. दिवाळीचा फराळ परदेशात पोहोचवण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. जिल्ह्यात रत्नागिरी आणि चिपळूण या दोन शहरांमधील पोस्टाच्या प्रधान कार्यालयात विशेष पॅकिंग तसेच बुकिंग काउंटरची सोय करण्यात आली होती. या सेवेअंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, चीन, डेन्मार्क, दुबई, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, कॅनडा, रशिया, सौदी अरेबिया, युके, युएसए, वेनेझुएला फिलिपाइन्स या १३ देशांमध्ये फराळांचे पार्सल रवाना केले.
पोस्टाने आपल्या ग्राहकांसाठी परदेशात फराळ पाठवण्याची सुविधा माफक दरात उपलब्ध करून दिली होती. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घेऊन १३ देशांमधील आपल्या आप्तांनी पोस्टावर विश्वास दाखवला, असे डाकघर अधीक्षक अनंत सरंगले यांनी सांगितले.
