गावतळेत मोबाईल रेंजअभावी नागरिक त्रस्त
गावतळेत मोबाईल
रेंजचा अभाव
गावतळे ः दापोली तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ४० गावची बाजारपेठ असलेले गावतळे गावातील बसस्थानकालगत असलेल्या बीएसएनएल टॉवरची रेंज गायब आहे. इंटरनेट सेवाही वारंवार खंडित होत आहे. त्यामुळे गावतळे बाजारपेठ आणि परिसरातील गावांना संवाद साधणे, ऑनलाईन कामे करणे कठीण झाले आहे. गावतळे हे हायस्कूल, कॉलेज, बँका, बाजारपेठ, ऑनलाईन सेवा, वाहतूक सेवा, दवाखाने आदी सेवांसाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे. अनेक सेवाक्षेत्रांमध्ये मोबाईल आणि इंटरनेट आवश्यक असताना गावतळे येथे नेटवर्क न मिळाल्याने विद्यार्थी, शेतकरी तसेच व्यावसायिक वर्गात संताप आहे.
पंढरपूरला गावतळेतून
२५ गाड्या रवाना
गावतळे ः कार्तिकी एकादशीसाठी दापोली तालुक्यातील गावतळे परिसरातील ४० गावातून खासगी व एसटी बस मिळून २५ गाड्या पंढरपूर येथे विठुरायाच्या दर्शनासाठी रवाना झाल्या. गावतळे परिसरात स्व. यशवंत भगवंत पवार यांनी ८० च्या दशकात पंढरपूर वारी सुरू केली तेव्हा एकच गाडी जात होती. आता परिसरात वारकरी संप्रदाय विशाल झाला असून, दोन्ही वारीसाठी मोठ्या प्रमाणात पंढरपूर येथे गाड्या जातात. काही गाड्या गावतळे येथून, काही फणसू, पन्हाळेकाजी, करंजाळी, देगाव, टेटवली येथून सुटतात.
फुपेरेत रविवारी
कार्तिक एकादशी
राजापूर ः तालुक्यातील फुपेरे येथील भोवडवाडी उत्कर्ष मंडळातर्फे विठ्ठल रखुमाई मंदिर येथे २ नोव्हेंबरला कार्तिक एकादशी महोत्सव साजरा केला जाणार आहे. या निमित्ताने वारकरी दिंडी तसेच विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (ता. २ नोव्हेंबर) सकाळी 7 ते 8 वा. वारकरी दिंडी, 8 ते 10 वा. पूजापाठ आरती, 10 ते 12 वा. सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुपारी 2 ते 3 वा. हळदीकुंकू, सायंकाळी 5 ते 6 उपासनायज्ञ, 6 वाजल्यापासून परिसरातील वारकरी भजनांचे आयोजन करण्यात आले. भाविकांनी उत्सवात सहभागी व्हावे, असे आवाहन उत्सव समितीचे कार्याध्यक्ष नामदेव भोवड यांनी केले आहे.
