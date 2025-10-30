-प्लास्टिकचा कचरा गोळा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस
प्लास्टिक गोळा करा, बक्षीस जिंका!
सृजन सायन्स सेंटरचा उपक्रम ; विद्यार्थ्यांना सहभागाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. ३० ः देवरूख शहरातील सृजन सायन्स अँड इनोव्हेशन अॅक्टिव्हिटी सेंटरतर्फे कचरा निर्मुलन मोहीम स्पर्धा विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आली आहे. यात विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त प्लास्टिकचा कचरा गोळा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे दिली जाणार आहेत. स्पर्धेत अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सृजन सायन्स सेंटर देवरूखतर्फे करण्यात आले आहे.
प्लास्टिकमुक्त शहर स्वच्छतेचा ध्यास या उक्तीप्रमाणे ही स्पर्धा होणार आहे. प्लास्टिकमुळे वाढणारे प्रदूषण कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छता, पुनर्वापर व पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव निर्माण करणे यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व स्पर्धकांनी त्यांच्या परिसरातील रिकाम्या प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिक कचरा व रॅपर्स गोळा करायचे आहेत. हे सर्व प्लास्टिक प्रत्येक रिकाम्या बाटलीत भरायचे आहे. या भरलेल्या बाटल्या सृजन सायन्स सेंटरमध्ये जमा करायच्या आहेत. यासाठीचे सर्व प्लास्टिक १ नोव्हेंबरला स्थळ सृजन सायन्स सेंटर येथे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेतच जमा करावयाचे आहे. या अनोख्या स्पर्धेत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सेंटरच्यावतीने करण्यात आले आहे.
चौकट
उपयुक्त वस्तू बनवणार
ज्या विद्यार्थ्यांनी सर्वाधिक प्लास्टिक संकलन केले असेल त्या पहिल्या २५ विद्यार्थ्यांना बक्षिसे दिली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सहभागी स्पर्धकालाही बक्षिसे देण्यात येतील. प्रत्येक सहभागी स्पर्धकालाही बक्षिसे देण्यात येतील. जमवलेल्या प्लास्टिकपासून उपयुक्त वस्तू बनवण्यात येणार आहेत. हा उपक्रम सायन्स सेंटरमध्येच राबवला जाणार आहे.
