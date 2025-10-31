सनब्लीस स्ट्रायकर संघ विजेता
दापोली ः फुटबॉल स्पर्धेतील विजेतेपदाचा चषक स्वीकारताना सनब्लीस स्ट्रायकर संघ.
‘सनब्लीस स्ट्रायकर’ विजयी
दापोली फुटबॉल स्पर्धा ; सुपर स्ट्रायकर्स उपविजयी
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ३१ ः दापोली फुटबॉल क्लब आयोजित आणि पितांबरी क्युअर ऑन प्लस प्रायोजित पितांबरी डीएसएल (दापोली सुपर लीग) वीस वर्षाखालील फुटबॉल स्पर्धा येथील आझाद मैदानावर मोठ्या उत्साहात पार पडली. दमदार खेळाची छाप पाडत सनब्लीस स्ट्रायकर संघाने स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले तर सुपर स्ट्रायकर्स संघ उपविजेता ठरला. स्पर्धेत दापोली सॉकर्स (डॉ. सरगुरो), सनब्लीस स्ट्रायकर (हर्ष तोडणकर), सुपर स्ट्राईकर्स (मिहिर गुजर) आणि दापोली टायटन्स (स्वर्णिम हरवंदे) या एकूण चार संघांनी सहभाग घेतला होता. स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना गौरवण्यात आले. स्मित तोडणकरला ‘प्लेअर ऑफ दी टूर्नामेंट म्हणून गोल्डन बूट पुरस्कार, सुजल हरवंदेला ‘बेस्ट गोलकिपर’ म्हणून गोल्डन ग्लोव्हज, झियान मजगावकरला ‘बेस्ट डिफेंडर’ तर अलिश साळगांवकरला ‘बेस्ट मिडफिल्डर’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला तसेच ओजस मेहताला ‘इमर्जिंग प्लेअर ऑफ दी टूर्नामेंट म्हणून सन्मानित करण्यात आले.
