-क्राईम
जुगार अड्ड्यावर छापा
संगमेश्वर ः संगमेश्वर तालुक्यातील कोंडगाव येथील आझाद मैदान रोडलगत असलेल्या एका बांधाजवळ उघड्या जागेत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर मटका जुगार अड्ड्यावर देवरूख पोलिसांनी छापा टाकून एकावर गुन्हा दाखल केला. ही कारवाई २८ ऑक्टोबरला दुपारी करण्यात आली. महेंद्र गोपाळ सकपाळ (वय ५७ वर्षे, रा. साखरपा, सकपाळवाडी) असे संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणी देवरूखच्या महिला हेडकॉन्स्टेबल मनस्वी पावसकर यांनी फिर्याद दिली.
विंचूदंशामुळे
तरुणाचा मृत्यू
चिपळूण : गवत कापण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा विंचूदंशामुळे मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना खेड तालुक्यातील पोसरे (सडेवाडी) येथे सोमवारी (ता. २७) अजय वसंत मोरे (वय ३५, रा. पोसरे, सडेवाडी, ता. खेड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. अजय मोरे हे सोमवारी सकाळी १० वा. शेतात गवत कापण्यासाठी गेले असताना विंचूने चावा घेतला. अचानक प्रकृती बिघडल्याने नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी त्याला तातडीने चिपळूण तालुक्यातील कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्याने अखेरचा श्वास घेतला.
