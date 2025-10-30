ज्येष्ठ नागरिक संघाची उद्या सावंतवाडीत सभा
ज्येष्ठ नागरिक संघाची
उद्या सावंतवाडीत सभा
सावंतवाडी : येथील तालुका ज्येष्ठ नागरिक संघाची मासिक सभा शनिवारी (ता. १) सकाळी १०.३० वाजता ज्येष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र, सालईवाडा, सावंतवाडी येथे आयोजित केली आहे. सर्व सभासद बंधू-भगिनींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे.
मालवण, कुडाळमध्ये
१० निवारा केंद्र मंजूर
मालवण : राज्याकडून आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत कुडाळ व मालवण तालुक्यांत प्रत्येकी पाच अशा एकूण १० निवारा केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निवारा केंद्रांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधीत बाधित नागरिकांना राहण्याची व्यवस्था होणार असून, यात जनटेरेट रूम, सेप्टिक टॅंक, पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह उपलब्ध होणार आहे. कुडाळ तालुक्यात बाव, पावशी, माणगाव, चेंदवण, नेरूर तर मालवण तालुक्यात देवली काळेथर, मसुरे देऊळवाडा, भोगलेवाडी, चिंदर, माडली या गावांमध्ये प्रत्येकी एक कोटी रुपये खर्च करून या निवारा केंद्रांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या निवारा केंद्रांच्या बांधकामासाठी एकत्रित १० कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याची माहिती आमदार नीलेश राणे यांचे स्वीय सहायक योगेश घाडी यांनी दिली.
मालवण-तारकर्ली
बस सेवा पूर्ववत
मालवण : पर्यटन हंगामात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे मालवण-तारकर्ली-देवबाग मार्गावरील एसटी बस सेवा प्रशासनाकडून बंद केली होती. दरम्यान, या मार्गावर एसटी सेवा पूर्ववत सुरू व्हावी, यासाठी आमदार नीलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैभव सावंत यांनी पाठपुरावा केला. त्यानुसार या मार्गांवरील एसटी बस सेवा पूर्ववत केली आहे. आज सायंकाळी मालवण-तारकर्ली बस फेरी सुरू होईल. तसेच उद्यापासून (ता. ३१) मालवण-तारकर्ली-देवबाग बस फेऱ्या पूर्ववत सुरू होणार आहेत, अशी माहिती मालवण एसटी प्रशासनाकडून देण्यात आली. उद्यापासून शाळा सुरू होत असून, विद्यार्थी वर्गासह सर्वांनाच या एसटी फेऱ्यांचा लाभ होणार आहे.
