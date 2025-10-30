क्राईम
वृद्धेसह मुलगा
भाजून जखमी
रत्नागिरी, ता. ३०ः तालुक्यातील जांभारी येथे चुलीवर पाणी तापवण्यासाठी चूल पेटवत असताना वृद्ध महिला भाजली. तिला वाचवण्यासाठी गेलेला तिचा मुलगाही भाजला आहे. अधिक उपचारासाठी दोघांनाही जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. फातिमा अब्दुल रहिमान पागारकर (वय ८८) व असल्म पागारकर (रा. जांभारी, ता. जि. रत्नागिरी) अशी भाजलेल्या वृद्धेचे व मुलाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ३०) सकाळी आठच्या सुमारास घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फातिमा या घरातील चुलीवर पाणी तापवण्यासाठी चूल पेटवत होत्या. चुलीत त्यांनी कागद, प्लास्टिक टाकून चूल पेटवली असता अचानक आगीचा भडका उडाला. फातिमा यांच्या नायलॉनच्या साडीने पेट घेतला. यामध्ये ती ६० टक्के भाजली. तिचा आरोडाओरडा ऐकून तिचा मुलगा अस्लम पागारकर आग विझवण्यासाठी गेला असता तोही काही प्रमाणात भाजला. त्याचे दोन्ही हात भाजले आहेत. नातेवाईकांनी त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात नेले होते नंतर पुढील उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील चाटवळवाडी-देवूड येथील सार्वजनिक ठिकाणी मद्य पिणाऱ्या विरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनिल गणपत कळंबटे (वय ४४) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २९) सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास देऊड चाटवळवाडी फाटा येथील चिरेखाणीचे सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शनास आली. या प्रकरणी महिला पोलिस हेडकॉन्स्टेबल प्रिया सुर्वे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. दरम्यान, तालुक्यातील वाटद-खंडाळा येथील एका विद्यालयासमोरील रस्त्याच्या शेजारी मद्यपान करणाऱ्या वृद्धाविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भिकाजी महादेव वासावे (वय ६०) असे संशयित वृद्धाचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र आठवले यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
आडी येथील वृद्धाचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागलेल्या वृद्धाला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. चंद्रकांत रघुनाथ राऊत (वय ६६, रा. आडी-राऊतवाडी, शिरगाव, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २९) दुपारी दीडच्या सुमारास जिल्हा रुग्णालयात घडली. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
