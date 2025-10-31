शहरातील डंपिंग ग्राउंड विरोधात ७८ दिवस उपोषण
कोकण

शहरातील डंपिंग ग्राउंड विरोधात ७८ दिवस उपोषण

लांजा ः येथील कोत्रेवाडीतील डम्पिंग ग्राउंडविरोधात उपोषणाला बसलेल्या ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करताना
ठाकरे शिवसेनेचे युवासेना सहसचिव प्रद्युम्न माने, युवासेना जिल्हाप्रमुख प्रसाद सावंत आणि अन्य पदाधिकारी.
डंपिंगग्राउंडविरोधी लढ्याला युवासेनेचा पाठिंबा
कोत्रेवाडीवासीयांची पदाधिकाऱ्यांनी घेतली भेट ; लढा तीव्र करण्याचे आश्वासन
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ३१ ः लांजा शहरातील डंपिंग ग्राउंडविरोधात गेले ७८ दिवस कोत्रेवाडी ग्रामस्थांचे उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाला बसलेल्या ग्रामस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठाकरे शिवसेनेचे युवासेना सहसचिव प्रद्युम्न माने, युवासेना जिल्हाप्रमुख प्रसाद सावंत यांनी भेट देऊन लढा तीव्र करू, असे आश्वासन दिले.
लांजा येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. या वेळी ठाकरे शिवसेना तालुकाप्रमुख सुरेश करंबळे, युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष हातणकर, युवासेना लांजा तालुका युवाधिकारी अभिजित शिर्के, महिला लांजा शहर संघटक सिया लोध उपस्थित होते. शिवसेना सचिव, माजी खासदार विनायक राऊत आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. या विषयासंदर्भात त्यांनी पुन्हा एकदा बैठक बोलवली आहे. त्यामुळे निश्चिंत राहा. वेळ पडल्यास आपण युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या माध्यमातूनही हा लढा अधिक तीव्र कसा करता येईल ते पाहू, असे आश्वासन माने यांनी दिले तसेच युवासेनेकडून जे जे सहकार्य आपल्याला अपेक्षित आहे ते सहकार्य आमच्याकडून तुम्हाला मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. लांजा नगरपंचायतीच्या डंपिंग ग्राउंडविरोधात कोत्रेवाडी ग्रामस्थ साखळी उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. कधीतरी न्याय मिळेल, अशा आशेवर ग्रामस्थ उपोषणाला बसलेले आहेत.
कोट
आपण घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, हे प्रशासनाला माहीत आहे; मात्र त्यामध्ये काहीजणांचे हात अडकलेले आहेत. काही अधिकारी कायमचे घरी बसतील तर काहीजणांचे खरे चेहरे बाहेर पडतील, या भीतीने प्रशासन हतबल आहे; परंतु तुमची एकजूट पाहता प्रशासनाला तुम्हाला न्याय हा द्यावाच लागेल, तुमच्या लढ्यात आम्ही शेवटपर्यंत असू.

- प्रसाद सावंत, युवासेना जिल्हाप्रमुख

