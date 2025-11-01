वक्तृत्व स्पर्धेत रोजीना साबळे प्रथम
पावस ः श्री रामदरबार प्रतिष्ठान गोळप आयोजित कै. अनंत रघुनाथ काळे जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेतील यशस्वी स्पर्धक.
वक्तृत्व स्पर्धेत रोजीना साबळे प्रथम
रामदरबार प्रतिष्ठान; जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १ ः श्री रामदरबार प्रतिष्ठान गोळप यांच्यावतीने कै. अनंत रघुनाथ काळे यांच्या स्मृतीनिमित्त आयोजित जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत सावर्डेतील रोजीना साबळे यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
वक्तृत्व स्पर्धेचे नववे वर्ष आहे. २०१७ ला केवळ तीन स्पर्धकांच्या सहभागाने गोळप ग्रामपंचायत मर्यादित स्वरूपात सुरू झालेली ही स्पर्धा आज जिल्हाभरातून स्पर्धकांना आकर्षित करणारी ‘गोळप ब्रँड स्पर्धा’ बनली आहे. यावर्षीच्या स्पर्धेत सावर्डे, चिपळूण, देवरूख, राजापूर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, पावस, गोळप आदी ठिकाणांहून स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. सर्व वयोगटातील वक्त्यांसाठी खुल्या गटात स्पर्धा घेण्यात आली होती. विषयांवर सखोल अभ्यास करून विचारपूर्वक मांडणी करणाऱ्या स्पर्धकांनी आपली वक्तृत्वकला सादर केली. स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून प्रा. जयंत अभ्यंकर यांनी जबाबदारी पार पाडत स्पर्धकांना उपयुक्त मार्गदर्शन दिले. सर्व सहभागी स्पर्धकांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले. स्पर्धेनंतर सर्व उपस्थितांना अल्पोपाहार तसेच तालुक्याबाहेरील सहभागी स्पर्धकांना लहानशी रोख भेट देण्यात आली. स्पर्धेचा निकाल असा : रोजीना साबळे (प्रथम, सावर्डे), वेदांती राव (द्वितीय, देवरूख), जयंत फडके (तृतीय, जांभूळआड-मेर्वी), प्राची राव (देवरूख), त्रिपुरा देवळेकर (कोळंबे, संगमेश्वर), सानिया लिंगायत (वाटुळ, राजापूर, सर्व उत्तेजनार्थ), तीर्था पावसकर (पावस).
