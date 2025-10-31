‘व्हेल’चे सांगाडे जतन करून कोकणात म्युझिअम उभारा
मालवण, ता. ३१ : समुद्रातील वादळी वातावरणामुळे येथील समुद्रकिनाऱ्यावर दोन व्हेल मासे मृतावस्थेत वाहत आले आहेत. या मृत माशांच्या सांगाड्यांचे जतन-संवर्धन करून ते पर्यटन आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या एका माहिती केंद्रात रुपांतरित करण्याची मागणी पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
मालवणला भेट देणाऱ्या लाखो पर्यटकांना समुद्री आणि जैविक विषयांची माहिती देणारे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम उपलब्ध करणे, तसेच अभ्यासकांसाठी एक केंद्र निर्माण करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मृत व्हेल माशांपैकी एक सांगाडा सिंधुदुर्ग किल्ल्यासमोरील खडकांमध्ये स्थिरावला आहे, तर दुसरा वायंगणी समुद्रकिनारी जेसीबीच्या सहाय्याने पुरला आहे. शासनाने पुरलेला सांगाडा ताब्यात घेऊन आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया करून दोन्ही सांगाड्यांचे जतन करावे आणि त्यांचे म्युझिअममध्ये रूपांतर करावे. माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या प्रयत्नातून तारकर्ली समुद्रकिनारी राज्य सरकारच्या प्रादेशिक पर्यटन विकास निधीतून ३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून म्युझिअम किंवा पर्यटन सुविधा उभारण्यासाठी ६० गुंठे सरकारी पडजागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केली आहे. जागेच्या संपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला असून तो मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. याच जागेवर समुद्रकिनारी हे म्युझिअम उभारणे शक्य होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला वर्षाला दहा लाखांहून अधिक पर्यटक भेट देत असतात. व्हेल माशांच्या सांगाड्याचे हे म्युझिअम झाल्यास जिल्ह्याच्या पर्यटनवृद्धीसाठी आणखी एक महत्त्वाचे केंद्र वाढेल. मत्स्यव्यवसाय व कांदळवन खाते यांच्यातर्फे या सांगाड्यांचे तातडीने जतन व संवर्धन करण्याचे पालकमंत्री राणे यांनी आदेश द्यावेत, अशी मागणी श्री. मोंडकर यांनी निवेदनात केली आहे.
