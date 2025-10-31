वालावलकरांचा समाजकार्यातील उत्साह प्रेरणादायी
वालावलकरांचा समाजकार्यातील
उत्साह प्रेरणादायी ः केसरकर
वेंगुर्लेत वाढदिवस विविध उपक्रमांनी
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ३१ ः एखादं काम करताना त्याचा सातत्याने पाठपुरावा कसा करावा याच उत्तम उदाहरण म्हणजे सचिन वालावलकर होय. येथील अनेक विकासकामांना निधी दिला असला तरी त्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी ते सतत धावपळ करत असतात. त्यांचा समाजकार्यातील उत्साह आणि श्री स्वामी समर्थ महाराजांवरील निष्ठा प्रेरणादायी आहे, अशा शब्दांत आमदार दीपक केसरकर यांनी शुभेच्छा व्यक्त केल्या.
शिंदे शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक वालावलकर यांचा वाढदिवस वेंगुर्ले येथील स्वामीनी मंगल कार्यालयात उत्साहात साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी आमदार केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत आणि संजू परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा झाला. शिवसेना तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर व मित्रमंडळाच्या वतीने वालावलकर यांना ज्ञानेश्वर माऊलींची प्रतिमा भेट देऊन सत्कार करण्यात आला. यानिमित्त विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या. त्यात जिल्हा बँक अध्यक्ष मनिष दळवी, प्रेमानंद देसाई, आबा केसरकर, सुजित कोरगावकर, शैलेश मेस्त्री, हर्षद डेरे, हर्षित पोकळे, रामचंद्र आंगणे, दिलीप गिरप, प्रितेश राऊळ, दादा कुबल, पपु परब, उमेश येरम, रामसिंग राणे, तसेच शिवसेना, युवासेना, महिला आघाडी, माझा वेंगुर्ला वेताळ प्रतिष्ठान व मित्रमंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आमदार केसरकर यांना जी साथ तुम्ही देत आहात, ती मनापासून कौतुकास्पद आहे. कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणं ही तुमची खासियत आहे. अशीच साथ आम्हालाही द्या आणि आपल्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा, अशा शब्दात आमदार राणे यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी जिल्हाप्रमुख परब म्हणाले, ‘‘वालावलकर कोणतंही काम मनापासून पूर्ण करतात. त्यांचा १०० वा वाढदिवस साजरा करण्याची वेळ यावी, हीच आमची शुभेच्छा.’’ जिल्हाप्रमुख सामंत यांनी, एक अभ्यासू, हुशार आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत योजना पोचवणारे सचिन वालावलकर हे आमचे खरे बळ आहे, असे सांगितले.
