‘मालवणी’ला अधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न करुया
मंगेश मसके ः गंगाराम गवाणकरांना ‘कोमसाप’तर्फे आदरांजली
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३१ ः ‘वस्त्रहरण’ या नाटकाच्या माध्यमातून मालवणी बोलीभाषेला साता समुद्रापार पोहोचविणारे थोर लेखक आणि नाटककार (कै.) गंगाराम गवाणकर यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपण सर्वांनी मालवणी भाषेला अधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन कोकण मराठी साहित्य परिषद (कोमसाप) सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष मंगेश मसके यांनी आय येथे केले.
येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये ‘वस्त्रहरणकार’ गंगाराम गवाणकर यांना आदरांजली वाहण्यासाठी शोकसभा आयोजित केली होती. यावेळी श्री. मसके बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ लेखिका वृंदा कांबळी होत्या. व्यासपीठावर माजी जिल्हाध्यक्ष व ज्येष्ठ कवी अनंत वैद्य, प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे, डॉ. दिपाली काजरेकर, कवी दीपक पटेकर, लेखिका स्नेहल फणसळकर, ॲड. नकुल पार्सेकर, प्रा. संतोष वालावलकर आणि सचिव सुरेश पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस गवाणकर यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
कवी पटेकर म्हणाले, ‘‘मी नोकरीनिमित्त मुंबईत असताना जास्तीत जास्त मालवणी भाषाच बोलत होतो. ज्यामुळे आपोआपच मालवणी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार झाला. गंगाराम गवाणकरांच्या सानिध्यात उशिरा आलो तरी प्रामाणिकपणे मालवणी भाषेचा प्रचार करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.’’ लेखिका फणसळकर यांनीही माझ्या पुस्तकाला आशीर्वादरुपी शुभेच्छा थोर नाटककार गवाणकरांच्या मिळाल्याबद्दल भाग्यवान असल्याचे नमूद करत त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. प्रा. वालावलकर यांनी गवाणकरांच्या स्मृती जागृत करून नाट्य क्षेत्रातील त्यांचे योगदान अधोरेखित केले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले व सध्या कुडाळ येथे सहाय्यक शिक्षक पदावर कार्यरत असलेले अनिल पोवार यांनी शालेय जीवनातील वस्त्रहरण नाटक आणि गवाणकर यांच्याबद्दल स्वानुभव व्यक्त केले. तसेच कुडाळ शाखेचे सचिव सुरेश पवार, संदीप साळसकर, प्रा. सुभाष गोवेकर व भरत गावडे यांनीही आपापल्या भावना व्यक्त केल्या. ॲड. पार्सेकर यांनी देखील मालवणी भाषेत त्यांच्यावर स्वरचित काव्य सादर करून तसेच गवाणकर यांच्याबद्दल आपल्या जीवनातील आठवणीतील काही निवडक प्रसंग कथन केले. ज्येष्ठ लेखिका कांबळी यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत आगामी काळात जास्तीत जास्त मालवणी भाषेला आणि गवाणकरांच्या स्मृतींना कसे जपले जाईल? याबाबत मार्गदर्शन करून श्रद्धांजली वाहिली. ज्येष्ठ लेखक व कवी वैद्य यांनी महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात मालवणी बोलीभाषेला तसेच मालवणी भाषेतील साहित्य व साहित्यिकांना कसे स्थान मिळेल? याबाबत विचार मांडले. प्राचार्या डॉ. सुरवसे यांनी ‘जरी आपल्याला नाट्य लेखक गवाणकर यांचा प्रत्यक्ष सहवास लाभला नसला तरी मात्र त्यांचे ‘वस्त्रहरण’ आणि ‘वन रूम किचन’ नाटकांतून प्रत्यक्षरीत्या त्यांच्या प्रतिभेचा परिचय झाल्याचे नमूद करत त्यांच्या स्मृती तेवत ठेवण्यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावर जे जे सहकार्य लागेल ते केले जाईल, असे स्पष्ट केले. प्रा. रुपेश पाटील यांनी आभार मानले.
