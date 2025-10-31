रस्त्यांवर मारामारी, दोघांविरुद्ध गुन्हा
रस्त्यांवर मारामारी,
दोघांविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील मारूती मंदिर ते गोडबोले स्टॉप या रस्त्यावर एकमेकांना मारहाण करत ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. ॠतिक बेरप्पा खेत्री (२०, रा. कुवारबाव रवींद्रनगर, रत्नागिरी) आणि आकाश चंद्रकांत खेत्री २३, रा. क्रांतीनगर झोपडपट्टी, रत्नागिरी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या दोन संशयितांची नावे आहेत. ही घटना गुरूवारी (ता. ३०) सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास घडली. गुरूवारी सकाळी दोन्ही संशयित हे मारूती मंदिर ते गोडबोले स्टॉप जाणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसांसमक्ष एकमेकांना मारहाण करत होते तसेच एकमेकांना शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकीही देत होते. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल भूषण पाताडे यांनी शहर पोलिसात तक्रार दिली. ------------
सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान
करणाऱ्या दोघांविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील प्रमोद महाजन क्रीडासंकुलच्या बाजूला सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या दोन संशयितांविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुअज्जम हसन खान (४६, रा. पडवेकर कॉलनी उद्यमनगर, रत्नागिरी) आणि संदीप एकनाथ साळवी (५५ रा. मधलीवाडी टेंभ्ये, रत्नागिरी) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या दोन संशयितांची नावे आहेत. ही घटना गुरूवारी (ता.३०) सायंकाळी साडेसहा ते सात या कालावधीत निदर्शनास आली.
-----
कोल्हापूर येथील
कामगाराचा मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील चाफेरी येथे कामाच्या ठिकाणी हजर असलेल्या कोल्हापूर येथील प्रौढाचा आकस्मिक मृत्यू झाला. युवराज रामनाथ खोत (५०, रा. खोतवाडी, हातकणंगले, कोल्हापूर) असे मृत्यू झालेल्या प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता.३०) सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. खोत यांना बुधवारी (ता. २९) फिट आल्याने त्यांच्यावर प्राथमिक आरोग्यकेंद्र वाटद खंडाळा येथे औषधोपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना बरे वाटल्याने दुसऱ्या दिवशी गुरूवारी (ता. ३०) ते चाफेरी येथील कामाच्या ठिकाणी हजर होते. ते त्याच ठिकाणी राहात असलेल्या शेडच्या बाहेर बसलेले असताना त्यांच्या नाकातून रक्त आल्याने व ते कोणतीही हालचाल करत नसल्याने खबर देणार सुजित पाटीलने इतर कामगारांच्या मदतीने खोत यांना प्राथमिक आरोग्यकेंद्र वाटद खंडाळा येथे दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.