दीपावलीच्या सुटीनंतर आता शाळंमध्ये पुन्हा किलबिलाट
01636
दीपावलीच्या सुटीनंतर आता
शाळंमध्ये पुन्हा किलबिलाट
घारपी शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत
बांदा, ता. ३१ ः दिवाळीच्या सुटीनंतर २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील द्वितीय सत्राची सुरवात आजपासून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उत्साहाने झाली. या दिवशी जिल्हा परिषद घारपी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले.
गेले १५ दिवस बंद असलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने पुन्हा गजबजल्या. दुसऱ्या शैक्षणिक सत्रात शैक्षणिक सहल, वनभोजन कला क्रीडा व ज्ञानी मी होणार महोत्सव, विज्ञान प्रदर्शन, स्काऊट गाईड मेळावा, वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षीस वितरण समारंभ, अभ्यास दौरा, नवोदय व विविध स्पर्धात्मक परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणार आहेत. अशा नानाविध उपक्रमांची रेलचेल असणारे द्वितीय सत्र विद्यार्थ्यांना आनंददायी ठरो यासाठी घारपी शाळेतर्फे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. मुख्याध्यापक जे. डी. पाटील, सहकारी शिक्षक मुरलीधर उमरे, धर्मराज खंडागळे, आशिष तांदुळे, अंगणवाडी सेविका संजना गावकर, मदतनीस अमृता कविटकर आदींनी शुभेच्छा दिल्या.
-----------------
01635
गुळदुवेत गुरुवारी जत्रोत्सवाचा उत्साह
आरोंदा, ता. ३१ ः गुळदुवे गावाचे ग्रामदैवत विरेश्वर सातेरीचा वार्षिक जत्रोत्सव गुरुवारी (ता. ६) होत असून या दिवशी सकाळी मंदिरात धार्मिक विधी, त्यानंतर मंदिरात नारळ, केळी, ओटी भरणे, गाऱ्हाणे घालणे, नवस बोलणे-फेडणे आदी कार्यक्रम होणार आहेत. रात्री ढोल ताशांच्या गजरात पालखी काढणे व त्यानंतर आरोलकर दशावतार नाट्य मंडळाचा नाट्य प्रयोग होणार आहे. जत्रोत्सवाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.