दापोली-दाभोळ मार्गावर शिवाई ई-बस अचानक बंद पडली
दापोली ः दाभोळ मार्गावर बंद पडलेली ई-शिवाई बस.
दापोली-दाभोळ मार्गावर
शिवाई ई बस पडली बंद
दापोली, ता. ३१ ः दाभोळ येथून दापोलीकडे येणारी शिवाई ई-बस शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी प्रवासादरम्यान अचानक बंद पडल्याची घटना घडली.
दाभोळ येथून संध्याकाळी ४ वा. सुटलेली ही बस दापोली-जालगाव (सुतारकोंड) परिसरात अचानक बंद पडली. या बसमध्ये सुमारे २० प्रवासी होते. घटनेनंतर सर्व प्रवाशांना पाठीमागून येणाऱ्या दुसऱ्या दाभोळ बसमध्ये सुरक्षितरित्या बसवून दापोली आगाराकडे पाठवण्यात आले. या बसेसचे बस बंद पडल्याने प्रवाशांमध्ये काही काळ चिंता निर्माण झाली. या बसमध्ये असलेल्या सेन्सरवर मॉइश्चर पकडल्याने डॅशबोर्डसमोरील स्क्रीनवर मेसेज आला तेव्हा चालकाने बस बाजूला थांबवली आणि विनायक आगरकर (तंत्रज्ञ) यांना पाचारण करण्यात आले. त्यांनी बसची पाहणी केली असता कोणताही बिघाड झाला नसून, गाडी पुन्हा चालू करून आगारात आणण्यात आली आणि चार्जिंग स्टेशनला आणून चार्जिंगला लावण्यात आली.
दापोली आगारात जुन्या बसेस जीर्ण झाल्या असल्याने प्रवाशांच्या सोयीसाठी नव्या इलेक्ट्रिक बसेस मागवल्या आहेत. दापोली आगारासाठी आलेल्या १० ई-बसेसमध्ये बस बंद पडल्याची ही पहिलीच घटना असून, उर्वरित लांब पल्ल्याच्या बसेस सुरळीतपणे सुरू असल्याची माहिती आगार पर्यवेक्षक अँथोनी कार्डोझा यांनी दिली.
