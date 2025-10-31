चिपळूण नगर परिषदेत ठेकेदारांमध्ये मारामारी
चिपळूण पालिकेत पोटठेकेदारांमध्ये मारामारी
चर्चेवेळी घडला प्रकार ; अधिकाऱ्यांनी काढली समजूत
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३१ ः कामांच्या वाटपावरून दोन पोटठेकेदारांमध्ये चिपळूण पालिकेच्या इमारतीतच मारामारी झाली. शुक्रवारी दुपारी हा प्रकार घडला. मुख्याधिकाऱ्यांच्या कक्षाबाहेरच हा प्रकार घडल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संबंधित ठेकेदारांची समजूत काढत त्यावर पडदा टाकण्यात आला.
सध्या पालिकेकडून जिल्हा नगरोत्थान अंतर्गत सात कामांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये शहरातील रावतळे, शंकरवाडी, पाग, मुरादपूर या परिसरातील गटारे, संरक्षक भिंत, पाखाडी व इतर मोठ्या कामांचा समावेश आहे. याच पद्धतीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रातील अधिसूचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा पुरवण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये लहान-मोठ्या १७ कामांचा समावेश आहे. या कामांबाबत काही ठेकेदार एकत्रित येऊन त्या विषयीची चर्चा करत असतानाच अचानक दोन पोटठेकेदारांमध्ये वादावादीला सुरुवात झाली. त्यानंतर जोरजोरात बाचाबाची व अंगावर धावून जात धक्काबुक्कीचा प्रकारदेखील घडल्याने काही नागरिक व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तेथे धाव घेतली. त्या दोघांनाही शांत करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कोणीही ऐकण्यास तयार नव्हते. हा सर्व प्रकार मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्या कक्षाबाहेरच सुरू होता. अखेर त्या दोघांना काही ठेकेदार व अधिकाऱ्यांनी बाजूला नेत त्यांची समजूत काढली. या प्रकाराची माहिती मिळताच अन्य ठेकेदार व लोकप्रतिनिधींनी पालिकेकडे धाव घेतली; मात्र तोपर्यंत वातावरण शांत झाले होते.
चौकट
निविदा प्रक्रियेस मुदतवाढीची मागणी
चिपळूण नगर परिषद संबंधित ठेकेदार संघटनेने जिल्हा नगरोत्थान व नागरी सेवासुविधा अंतर्गत कामांसाठी ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. दिवाळी सुट्टीमुळे कमी कालावधी मिळाल्याने ही मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती ठेकेदारांनी केली. तसे निवेदन मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांना देण्यात आले.
