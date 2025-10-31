डोंगरपालमध्ये उद्या अभंग गायन स्पर्धा
डोंगरपालमध्ये उद्या
अभंग गायन स्पर्धा
बांदा ः डोंगरपाल येथील श्री देवी माऊली भजन मंडळ यांच्या वतीने रविवारी (ता.२) खुली अभंग गायन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. श्री माऊली मंदिरात सायंकाळी ५.३० वाजता मान्यवरांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन होईल. स्पर्धेतील विजेत्यांना रोख रक्कम व चषक देण्यात येतील.
स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक ३ हजार ३३३ रुपये, द्वितीय २ हजार २२२ रुपये, तृतीय १ हजार १११ रूपये आहे. दोन स्पर्धकांना उत्तेजनार्थ प्रत्येकी ५०० रुपये देण्यात येतील. स्पर्धेसाठी गोव्यातील प्रसिद्ध संगीतकार विश्वास च्यारी परीक्षण करतील. स्पर्धकांना निलेश मेस्त्री हार्मोनियम तर विठ्ठल च्यारी तबला साथसंगत करतील. अभंग सादर करण्यासाठी ४ ते ६ मिनिटांचा वेळ असेल. स्पर्धकांना १०० रुपये प्रवेश फी आहे. इच्छुकांनी कुमार गवस, विश्वनाथ गवस किंवा श्रीकांत गवस यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे.
बांद्यात आज
संगीत मैफल
बांदा ः येथील श्री विठ्ठल मंदिर नजीक व्यापारी भुवन सभागृहात उद्या (ता.१) नादब्रह्म सावंतवाडी या संगीत क्षेत्रातील नामवंत संस्थेच्या वतीने सूरमणी पं. धनंजय जोशी (नांदेड) यांची ‘नाट्य - अभंग रंग’ ही संगीत मैफल आयोजित करण्यात आली आहे. (कै.) चंद्रशेखर भिडे यांच्या स्मृतींना समर्पित असलेला हा कार्यक्रम सायंकाळी सातला आयोजित करण्यात आला आहे. या गायनाला ऑर्गन- प्रसाद शेवडे, हार्मोनियम -प्रदीप शेवडे, तबला - किशोर सावंत, पखवाज- संकेत म्हापणकर, मंजिरी- कमलाकर कळंगुटकर हे साथसंगत करणार आहेत. कार्यक्रमाचे निवेदन वीरेंद्र आठलेकर करतील. सर्व रसिकांनी उपस्थित राहून या संगीत मैफिलीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नादब्रह्म परिवारातर्फे करण्यात आले आहे.
