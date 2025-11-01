वेंगुर्लेत विकासाची सर्वांवर जबाबदारी
01745
वेंगुर्लेत विकासाची सर्वांवर जबाबदारी
दीपक केसरकर ः शिवसेनेची ताकद वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १ ः कार्यकर्त्यांच्या पक्ष प्रवेशामुळे शिंदे शिवसेनेला नवी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. पुढच्या काळात आपली जी विकासकामे असतील ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाने पक्षाची ताकद निश्चित वाढली आहे, असे प्रतिपादन आमदार दीपक केसरकर यांनी येथे केले.
वेंगुर्लेत शिवसेनेने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. येथील स्वामिनी मंगल कार्यालयात गुरुवारी (ता. ३०) आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी आमदार केसरकर बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर, शहरप्रमुख उमेश येरम, कोस्टल विभाग तालुकाप्रमुख काशिनाथ नार्वेकर, उपजिल्हाप्रमुख सचिन देसाई, सुहास कोळसुलकर, तालुका संघटक बाळा दळवी, महिला तालुकाप्रमुख शीतल साळगावकर, दिशा शेटकर, महिला शहर संघटिका अॅड. श्रद्धा परब-बाविस्कर, उपतालुकाप्रमुख कौशिक परब, देवा कांबळी आदी उपस्थित होते.
तालुकाप्रमुख मांजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील युवा सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गडेकर, ओंकार धुरी, सचिन वेंगुर्लेकर, दिनेश पेडणेकरकर, दशरथ पेडणेकर, सेजल गवडेकर, मनस्वी साळगावकर, मनीष साळगावकर, ओंकार कामत, यश कामत, अक्षय कामत, समीर कामत, सचिन दुतोंडकर, विठ्ठल खरात, विजय गोवेकर यांच्यासह आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सुमारे १५० कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला.
जिल्हा समन्वयक वालावलकर, शहरप्रमुख येरम, युवासेना जिल्हाप्रमुख हर्षद डेरे, युवासेना शहरप्रमुख सागर गावडे, अॅड. बाविस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील सामाजिक कार्यकार्ये आदित्य खानोलकर, सुरेंद्र चव्हाण, मानसी पालव, श्याम कौलगेकर यांच्यासह हॉस्पिटल नाका, वडखोल, किनळणे, भटवाडी आदी भागातील सुमारे १०० कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. मागील निवडणुकीत शिवसेनेच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने जोमाने काम केले आहे. पाच वर्षांत निधी कमी पडू दिला नाही. विकासात्मक कामांमुळेच शिवसेनेत येणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे सांगत प्रवेशकर्त्यांचे सचिन वालावलकर यांनी स्वागत केले.
.....................
‘सिंधुरत्न’ योजना पुन्हा सुरू व्हावी
दीपकभाईंच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघाची धुरा चालत असताना अनेक कार्यकर्ते आज वेगवेगळ्या पक्षांतून शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. केसरकर यांनी आणलेल्या ‘सिंधुरत्न’ योजनेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बरीच कुटुंबे उभी राहिली. या योजनेच्या माध्यमातून मी ७ ते ८ कोटींच्या विकासकामांचे प्रश्न सोडवले आहेत. पुढील काळात केसरकर हे पुन्हा मंत्री व्हावेत व पुन्हा जनकल्याणकरी ‘सिंधुरत्न’ योजना सुरू व्हावी, असे जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.