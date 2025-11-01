केवळ फोटो-पावसाचा कहर
पावसाचा कहर...
रत्नागिरी ः सतत कोसळणाऱ्या पावसाने कहर केला. यामध्ये शेती, आंबा, काजू, मासेमारी यांचे मोठे नुकसान झाले. तालुक्यातील चिंचखरी येथे बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेले भातपिक पाण्याच्या पावसात गेले. कापून ठेवलेले भातदेखील पाण्यात बुडाल्याने शेतकरीराजाचे न भरून निघणारे मोठे नुकसान झाले.
चिंचखरी येथे कापून ठेवलेले भात पिक पावसात भिजले.
शेतातील भाताच्या अडवीभोवती साचलेले पाणी.
पावसामुळे पाण्यात बुडालेले भात.
कापलेले भातपीक पाण्यावर तरंगत आहे.
आडवी झालेली भातशेती.
लांजा ः भातकापणीची कामे अंतिम टप्प्यात असताना पावसाने दणका दिल्यामुळे लांजा तालुक्यातील आरगावमध्ये कापलेलं भात प्लास्टिकच्या कागदाने झाकून ठेवण्याची वेळ आली आहे.
पावसामध्ये छत्रीचा आधार घेत शेतकरी भाताचा पेंढा रचून ठेवत आहेत. या पावसामुळे पेंढा कुजून जाण्याची शक्यता आहे. या परिसरामध्ये नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून पंचनामे केले जाणार आहेत.
