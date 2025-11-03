सावंतवाडी इनरव्हील क्लबतर्फे सफाई कामगारांना भेटवस्तू
सावंतवाडी इनरव्हील क्लबतर्फे
सफाई कामगारांना भेटवस्तू
सावंतवाडी, ता. ३ ः इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडीतर्फे प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही येथील पालिकेच्या ६० सफाई कामगारांना दिवाळी भेटवस्तू म्हणून स्वेटर आणि मिठाई देण्यात आली.
गेल्या सहा वर्षांपासून इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडी या कामगारांना विविध भेटवस्तू व मिठाई देत आहे. यंदा थंडीपासून संरक्षण व्हावे, म्हणून स्वेटरचे वाटप केले. ऊन, वारा, पाऊस याची पर्वा न करता वर्षभर शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या या कामगारांना दिवाळी भेट मिळाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. या प्रसंगी क्लबच्या अध्यक्षा मृणालिनी कशाळीकर, सचिव भारती देशमुख, खजिनदार देवता हावळ, नेत्रा सावंत, तसेच अनिता भाट, दर्शना रासम, शुभदा करमरकर, वैभवी शेवडे, सुहानी तळेगावकर, दर्शना बाबर-देसाई, सायली दुभाषी, निता रेडीज, मीनल नाईक आदी उपस्थित होत्या.
कोळोशीत हरिनाम सप्ताह उत्साहात
नांदगाव, ता. ३ ः कोळोशी येथील विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात कार्तिकी एकादशीनिमित्त हरिनाम सप्ताह मोठ्या उत्साहात व भक्तिभावाने झाला.
प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही मंदिरात सकाळपासूनच मूर्तींना अभिषेक, विधिवत पूजा आणि हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात करण्यात आली. संपूर्ण मंदिर परिसर विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला होता.
भाविकांनी दर्शन घेऊन विठ्ठल-रखुमाईचे आशीर्वाद घेतले. हरिनामाच्या अभंगांनी परिसर दुमदुमला होता. नूतनीकरण केलेले मंदिर विद्युत रोषणाईमुळे अधिक आकर्षक आणि देखणे दिसत होते. तुळशीहारांनी सजवलेल्या माऊलींच्या मूर्ती पाहून भाविकांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. महिलांनी रखुमाईच्या चरणी ओट्या अर्पण करून आशीर्वाद घेतले. रात्री उशिरापर्यंत दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होती.
