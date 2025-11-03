‘महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न हवेत’
‘महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न हवेत’
‘तिरंगा महिला प्रभागसंघा’ची मूल्यांकन कार्यशाळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३ ः इन्सुली येथील सांस्कृतिक हॉलमध्ये ‘तिरंगा महिला प्रभागसंघ, इन्सुली’तर्फे पंचायतराज संस्था आणि समुदाय आधारित संस्था एकत्रिकरणांतर्गत सविस्तर मूल्यांकन कार्यशाळा उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीपणे पार पडली. महिला सक्षमीकरणासाठी आणि गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामुदायिक प्रयत्नांचे महत्त्व या कार्यशाळेत अधोरेखित केले.
कार्यक्रमाला डेगवेचे सरपंच राजन देसाई, रोणापाल सरपंच योगिता केणी, कास सरपंच प्रवीण पंडित, वाफोली उपसरपंच विनेश गवस, कास उपसरपंच श्रेया राणे, इन्सुली ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा सावंत, डेगवे ग्रामपंचायत सदस्य राजेश देसाई, वाफोली ग्रामपंचायत सदस्या मंजुळा शेडगे, तसेच रोणापाल ग्रामपंचायत अधिकारी प्रतिभा आळवे प्रमुख उपस्थित होत्या.
तालुका कक्षातून शिवानंद गवंडे, रिधिमा पाटकर हे अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय कुटुंबश्री केरळ टीमकडून गिरिजा संतोष (मेंटॉर), श्रावणी वेटे (‘डीआरपी’, जिल्हा संसाधन व्यक्ती) आणि प्राची राऊळ (‘बीआरपी’, प्रखंड संसाधन व्यक्ती) यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी प्रभागसंघ सदस्यांना समुदाय आधारित संस्थांचे सक्षमीकरण, ग्रामपंचायतींशी समन्वय, आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या विषयांवर मार्गदर्शन केले. त्यांनी ‘तिरंगा महिला प्रभागसंघा’ने केलेल्या कार्याचे कौतुक करत, भविष्यात अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. या मूल्यांकन कार्यशाळेत कार्यकारी समिती सदस्य, स्थानिक संसाधन व्यक्ती आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांनी उत्साहात सहभाग घेतला. प्रभागातील अन्य प्रशिक्षित स्वयंसेवकांनीही कार्याचा आढावा सादर करत चर्चेत सहभाग घेतला.
