रेडीतील शिबिरात ३४ जणांचे रक्तदान
वेंगुर्ले, ता. ३ ः चंद्रकांत ऊर्फ नीलेश राऊळ यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ प्रीतेश राऊळ मित्रमंडळ, रेडीतर्फे सलग १३ व्या वर्षी आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शिबिरात ३४ जणांनी स्वेच्छेने रक्तदान केले. हे शिबिर रेडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झाले.
भाजप वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष विष्णू परब यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. उपस्थितांमध्ये रेडी सरपंच रामसिंग राणे, जि. प. माजी आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रीतेश राऊळ, रेडी उपसरपंच आनंद भिसे, आरवली सरपंच समीर कांबळी, माजी सरपंच तातोबा कुडव, मच्छिमार नेते वसंत तांडेल, रेडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉ. मयुरी शिंदे, तसेच प्रकाश परब (निवृत्त शिक्षक, गोवा पालये), अमित गावडे (अध्यक्ष, भाजप शिरोडा), बाबल गावडे (रिक्षा युनियन, शिरोडा), नमिता नागोळकर (माजी उपसरपंच, रेडी), ग्रामपंचायत सदस्य सागर रेडकर, गणेश भगत, पोलिस पाटील कृष्णा पांडजी, अमित मडये, राहुल गावडे (माजी उपसरपंच, शिरोडा) आणि सागर राणे आदींचा समावेश होता. कार्यक्रमात सर्व रक्तदात्यांना प्रमाणपत्र व टी-शर्ट देऊन गौरविण्यात आले. या उपक्रमासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय रक्तपेढीचे डॉ. विनायक पारवे, तंत्रज्ञ प्राजक्ता रेडकर, अधिपरिचारिका मानसी बागेवाडी, रक्तपेढी परिचर अनिल खाडे, आणि कर्मचारी समीर बेग यांनी सहकार्य केले. रक्तदान शिबिर यशस्वितेसाठी प्रीतेश राऊळ मित्रमंडळातील कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.