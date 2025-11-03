डिगस तलावाचा परिसर पर्यटनाचे नवे आकर्षण
02121
डिगस तलावाचा परिसर
पर्यटनाचे नवे आकर्षण
सुशोभीकरणासाठी अडीच कोटी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः तालुक्यातील डिगस तलाव परिसराचे सुशोभीकरण करण्यासाठी आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यासाठी निखिल कांदळगावकर यांनी आमदार राणे यांचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाच्या प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हा परिसर भविष्यात पर्यटनाचे नवे आकर्षण ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत डिगस (चोरगेवाडी) तलाव परिसरात उद्यान आणि हरित सुशोभीकरण, पर्यटकांसाठी सुविधा केंद्राचे बांधकाम, गणेश विसर्जनासाठी सुसज्ज जेटी (गणेशघाट), बसण्याची सोय व आकर्षक सेल्फी पॉइंट आदी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी २ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. डिगस चोरगेवाडी तलाव मुंबई-गोवा महामार्गाजवळ असल्याने गत दोन वर्षांपासून येथे जलक्रीडा (वॉटर स्पोर्टस्) सुरू आहेत. त्याला पर्यटकांची चांगली पसंती मिळत आहे. या परिसराचे पर्यटनदृष्ट्या विकासकाम पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या मंजुरीनंतर डिगस गावाच्या वतीने श्री. कांदळगावकर यांनी आमदार राणे यांचे आभार मानले. ‘या विकासकामांचे भूमिपूजन आमदार राणे यांच्या हस्ते लवकरच पार पडेल,’ अशी माहिती दिली.
