आवळेगावचा जत्रोत्सव भक्तिरसात चिंब
देव नारायणाच्या दर्शनाला गर्दी; दशावतार नाटकासह इतर कार्यक्रम लक्षवेधी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः तालुक्यातील आवळेगाव येथील श्री देव नारायण मंदिरात वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. या निमित्ताने मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेला होता. मंदिर आणि परिसरात केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती.
जत्रोत्सवाची सुरुवात पुरोहितांकडून श्रींच्या मूर्तीवर अभिषेक करून झाली. त्यानंतर श्री दत्त मंदिर ते विठ्ठल मंदिर पायी दिंडी, हरिपाठ, तसेच सुप्रसिद्ध कीर्तनकार नीतेश महाराज रायकर (गडहिंग्लज) यांचे कीर्तन यांसारखे धार्मिक कार्यक्रम दिवसभर सुरू होते. महिलांनी आणि ग्रामस्थांनी देवाची ओटी भरून नवस फेडले, तर रात्री श्रींचा पालखी सोहळा उत्साहात पार पडला. यावेळी खानोलकर दशावतार नाट्यमंडळाचा दशावतारी नाट्यप्रयोग रंगला. या नाट्यप्रयोगासाठी गावकरी आणि रसिक भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
आवळेगाव दशक्रोशीतील ही यावर्षीची पहिली जत्रा असल्याने केवळ गावातीलच नव्हे, तर मुंबई, गोवा आणि अन्य ठिकाणांहूनही भाविक मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते. त्याचबरोबर चेंदवण येथील श्री देव पाताळेश्वर मंदिरातही वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या भक्तिभावात साजरा झाला. दोन्ही ठिकाणी भाविकांच्या उपस्थितीत धार्मिक वातावरण दाटून आले होते. मंदिर परिसरात मालवणी खाजे, खेळणी, गृहोपयोगी वस्तू, खाद्यपदार्थ आणि विविध साहित्यांच्या दुकानांनी जत्रेचे वातावरण अधिक रंगतदार बनवले. कुडाळसह जिल्हाभरातील अनेक व्यावसायिक आणि विक्रेते या ठिकाणी दाखल झाले होते. दरम्यान, अवकाळी पावसाने विश्रांती घेतल्याने ग्रामस्थांनी जत्रोत्सवाचा मनमुराद आनंद लुटला.
