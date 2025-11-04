-कोल्हापूर, सातारा, सांगलीतील खेळाडूंचे वर्चस्व
- rat३p१०.jpg-
P२५O०२१२५
डेरवण ः विभागीय शालेय मैदानी स्पर्धेतील धावण्याच्या स्पर्धेतील एक क्षण.
कोल्हापूर, सातारा, सांगलीचे वर्चस्व
विभागीय मैदानी स्पर्धा ; दीड हजार खेळाडूंचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. ४ : कोल्हापूर विभागीय शालेय मैदानी स्पर्धेत कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अव्वल स्थान पटकावले.
डेरवण येथील एसव्हीजेसीटी क्रीडासंकुलात झालेल्या कोल्हापूर विभागीय शालेय मैदानी स्पर्धेत पाच जिल्हे व तीन महानगरपालिका असे एकूण आठ संघांमधील १ हजार ४२३ खेळाडू सहभागी झाले होते. ही स्पर्धा १४, १७ व १९ वर्षे वयोगटातील मुले व मुली यांच्यामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेमध्ये राज्य, राष्ट्रीय खेळाडूही सहभागी झाले होते. कोल्हापूर विभागातील विविध जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी दमदार कामगिरी करत स्पर्धेची रंगत वाढवली. स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हा क्रीडाधिकारी विजय शिंदे, क्रीडा कार्यकारी अधिकारी ऐश्वर्या सावंत, क्रीडा मार्गदर्शक सचिन मांडवकर, क्रीडाधिकारी सुनील कोळी, गणेश जगताप, गणेश खैरमोडे, रत्नागिरी जिल्हा अॅथलेटिक्स असोसिएशनचे संदीप तावडे, श्रीकांत पराडकर, क्रीडाशिक्षक आदी उपस्थित होते. जिल्हा क्रीडाधिकारी विजय शिंदे यांनी उपस्थित सर्व खेळाडूंना या अद्ययावत डेरवण क्रीडासंकुलाचा लाभ घेताना स्वयंशिस्तही पाळण्याचे आवाहन केले. त्याचप्रमाणे १२ ते १४ नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या राज्यस्तरीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत कोल्हापूर विभागातील विजयी खेळाडूंनी उत्तम कामगिरीची नोंद करत राष्ट्रीय स्पर्धेचा टप्पा गाठावा, असे त्यांनी सांगितले.
या स्पर्धेत कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अव्वल स्थान पटकावले. लांब उडी, उंच उडी, थाळीफेक, गोळाफेक, हातोडाफेक, भालाफेक, धावण्याच्या विविध अंतराच्या स्पर्धा व क्रॉसकंट्री अशा क्रीडाप्रकारांमध्ये खेळाडूंनी कौशल्य दाखवले. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या खेळाडूंनी एकूण गुणांमध्ये आघाडी घेत प्रथम क्रमांक पटकावला. तावडे यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती, क्रीडा स्पर्धा आणि संघभावना विकसित करण्यासाठी अशा स्पर्धांचे महत्त्व अधोरेखित केले. स्पर्धेतील विजयी खेळाडूंना मेडल व प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.