साईनगर येथे नाना - नानी पार्क

मंडणगड ः साईनगर येथील नाना-नानी पार्कच्या कोनशिलेचे अनावरण करताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम. सोबत नगरसेवक योगेश जाधव, संतोष मांढरे व अन्य मान्यवर.
मंडणगड, ता. ४ः मंडणगड नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील साईनगर प्रभाग क्र. ५ येथे महाराष्ट्र भूषण तीर्थरूप नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या नाना-नानी पार्कचे लोकार्पण गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते करण्यात आले. नगरसेवक योगेश जाधव यांच्या संकल्पनेतून हे उद्यान उभारण्यात आले असून, हे शहरातील पहिले सार्वजनिक उद्यान ठरले आहे.
मंडणगड येथे झालेल्या या कार्यक्रमावेळी माजी सभापती अमिता शिंदे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, नगरसेवक योगेश जाधव, गटनेते विनोद जाधव, नगरसेवक आदेश मर्चंडे, नगरसेविका वैशाली रेगे, सेजल गोवळे, नम्रता पिंपळे, तहसीलदार अक्षय ढाकणे, मुख्याधिकारी महादेव रोडगे, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता प्रमोद कदम, पोलिस निरीक्षक नितीन गवारे, साईनगर परिसरातील संतोष मांढरे, अर्जुन भोसले, अनिल कलमकर, नीलेश गोवळे, इरफान बुरोंडकर, चेतन सातोपे, संदेश चिले, संजय शेडगे, हरेश मर्चंडे यांच्यासह शहरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या उद्यानाच्या उभारणीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना विश्रांती व आरोग्यदायी वातावरण मिळण्यास मदत होणार असून, नगर परिषद क्षेत्रात हरित उपक्रमांना चालना मिळणार आहे, असे या वेळी मंत्री कदम यांनी सांगितले.
