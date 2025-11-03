धोंडू गोरे यांना कोकणरत्न पदवी
धोंडू गोरे यांना
कोकणरत्न पदवी
खेड : तालुक्यातील मिरले येथील सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे धोंडू गोरे यांची स्वतंत्र कोकणराज्य अभियानातर्फे कोकणरत्न पदवीसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या सामाजिक योगदानाची दखल घेत ही निवड जाहीर करण्यात आली आहे. हा गौरव सोहळा १३ डिसेंबरला सायंकाळी ४ ते ६ वाजता मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाला स्वतंत्र कोकणराज्य अभियानाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय कोकरे, सचिन कळझुनकर उपस्थित राहणार आहेत.
‘नागरकोईल’ला
स्लीपर डबा
खेड : कोकण मार्गावरून धावणाऱ्या नागरकोईल-गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशलला तात्पुरत्या स्वरूपात स्लीपर श्रेणीचा एक अतिरिक्त डबा वाढवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार नागरकोईल-गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल १६ डिसेंबरपासून तर परतीच्या प्रवासात १९ डिसेंबरपासून १ स्लीपर श्रेणीच्या अतिरिक्त डब्याची धावणार असल्याचे रेल्वेप्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
काते शाळेत रविवारी
विद्यार्थी स्नेहसंमेलन
खेड : रयत शिक्षणसंस्था संचलित धामणी पंचक्रोशी येथील श्रीमान आर. जी. काते विद्यामंदिरामधील माजी विद्यार्थ्यांच्यावतीने ९ नोव्हेंबरला सकाळी १० वा. ठाणे येथील नरेंद्र बळ्ळाल सभागृहात माजी विद्यार्थ्यांच्या स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी रयत शिक्षणसंस्थेचे सदस्य विलास शिंदे, स्थानिक स्कूल कमिटी चेअरमन अजय बिरवटकर, सल्लागार हरिश्चंद्र खताते, अंकुश काते आदी उपस्थित राहणार आहेत.
