ऐन जत्रोत्सवात सोनुर्ली ‘आऊट ऑफ रिच’

सावंतवाडी, ता. ३ ः तालुक्यातील सोनुर्ली श्रीदेवी माऊलीचा जत्रोत्सव तोंडावर असताना गावातील ‘बीएसएनएल’चे नेटवर्क गायब झाले आहे. पंधरा दिवसांपासून नेटवर्कमध्ये वारंवार बिघाड होत आहे. मात्र, दोन दिवसांपासून गावात नेटवर्क नसल्याने ऐन जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गावामध्ये मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेने तत्काळ लक्ष द्यावे; अन्यथा ग्रामस्थांसह कार्यालयाला धडक द्यावी लागेल, असा इशारा सोनुर्ली उपसरपंच भरत गावकर यांनी दिला .
प्रतिपंढरपूर आणि लोटांगणाचा जत्रोत्सव म्हणून ओळख असलेले सोनुर्ली श्री देवी माऊलीचा गुरुवारी (ता. ६) वार्षिक जत्रोत्सव साजरा होणार आहे. राज्यभरातून या जत्रोत्सवाला लाखो भाविक दाखल होतात. गोवा, तसेच कर्नाटकातूनही भाविक प्रतिवर्षी येत असतात. एकूणच, भक्तांची मांदियाळी या दिवशी सोनुर्लीमध्ये पाहायला मिळते. सध्या जत्रोत्सवाची युद्धपातळीवर तयारी सुरू असताना गावातील ‘बीएसएनएल’ टॉवरच्या नेटवर्कची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून अधूनमधून नेटवर्कची समस्या उद्भवत असताना दोन दिवसांपासून गावात नेटवर्क गायब असल्याने एकमेकांचा संपर्क तुटला आहे. याबाबत अधिकारी, तसेच संबंधित यंत्रणेशी वारंवार संपर्क साधूनही काहीच तोडगा निघत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अधिकारी, तसेच संबंधित यंत्रणेशी वारंवार संपर्क साधूनही काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. गावात दाखल होणाऱ्या भाविकांची नेटवर्कअभावी प्रचंड गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे ‘बीएसएनल’च्या यंत्रणेने त्वरित नेटवर्क सुरळीत करावे; अन्यथा ग्रामस्थांना घेऊन कार्यालयाला धडक द्यावी लागेल.
- भरत गावकर, उपसरपंच
