चिपळूण-हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या
चिपळूण ः तहसीलदारांना निवेदन देताना मनसेचे पदाधिकारी.
हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या
राजू खेतले ः तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ ः शंभर-दोनशे रुपये नुकसान भरपाई आम्हाला नको. आमची वर्षभराची मेहनत वाया गेली, प्रचंड नुकसान झाले आहे, नुकसान भरपाई म्हणून हेक्टरी पन्नास हजार रुपये पाहिजे. तसे झाले तर ठीक, नाहीतर शे-दोनशे रुपये आणि कुजलेला भाताचा पेंढा तहसीलदार कार्यालयात जमा करू, असा इशारा आणि निवेदन मनसेचे वाहतूक जिल्हाध्यक्ष राजू खेतले यांनी सोमवारी तहसील कार्यालयात दिले.
धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाने तयार झालेली भातशेती वाया गेली आहे. कापणी सुरू असतानाच कोसळणाऱ्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. नुकसानीचे पंचनामे सुरू झाले आहेत; मात्र नुकसान किती मिळेल, याची खात्री नाही. त्यासाठी मनसेच्यावतीने सोमवारी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात पन्नास हजार सरसकट नुकसानीची मागणी करण्यात आली. या वेळी मनसे शेतकरी संघटना सागर चिले, संतोष हातिसकर, शहराध्यक्ष राजेंद्र गोंजारी, विनोद चिपळूणकर, भाई सुर्वे, संजय वाजे, संजय मठपती, अमित राऊत, विवेक मोहिते, महेंद्र कदम, उमेश पवार, दीपक खेडेकर आदींसह मोठ्या संख्येने मनसैनिक उपस्थित होते.
